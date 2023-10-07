+5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
7 Октября , 14:12

В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым

Старший сержант Алексей Пименов погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым

Алексей Валерьевич  родился 3 июля 1976 года в посёлке Дом отдыха «Шиханы». После окончания 9 класса школы №9, получил рабочую специальность, отслужил в армии. До января 1997 года проходил службу в Новороссийске. Прошёл множество горячих точек: участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики, был в составе миротворческих сил в Югославии. Работал в АО «Сода», ЗАО «Строительные материалы», БСК, частной охранной организации, АО «Сырьевая компания». В мае 2023 года добровольцем ушёл в зону СВО. Погиб 20 сентября этого года.

«Алексей Валерьевич, выполнивший свой воинский долг, стал настоящим примером для молодого поколения», – так охарактеризовал его на церемонии прощания военный комиссар города и района подполковник Рустам Кантимиров.

Проститься с героем прибыл депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Сергей Мережко. «Пройдя множество горячих точек, он не смог остаться в стороне в это тяжёлое время, – сказал Сергей Николаевич в прощальном слове. – Он знал, что такое свист пуль и разрывы снарядов и бомб. Тем не менее, принял мужественное решение встать на защиту своей Отчизны. Мы сделаем всё, чтобы память о нём навечно осталась в наших сердцах».

Глава администрации города Рустем Газизов отметил ту огромную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, которую вёл в городе настоящий сын своего Отечества Алексей Пименов. Он был одним из учредителей ОО «Союз «Набат». А когда Родина позвала, он сделал для себя единственный правильный выбор – отдал самое дорогое, что есть у каждого – свою жизнь за то, чтобы никто из нас не знал, что такое война. И заверил, что имя героя навсегда будет вписано в славную летопись города.

Искренние соболезнования родным и близким погибшего героя выразили глава администрации Стерлитамакского района Евгений Волков и председатель Правления Стерлитамакского отделения Башкирской региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов.
Фото Фаяза Юмагузина

В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым
Автор:Фаяз Юмагузин
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика