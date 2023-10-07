В Стерлитамаке простились с военнослужащим Алексеем Пименовым

Алексей Валерьевич родился 3 июля 1976 года в посёлке Дом отдыха «Шиханы». После окончания 9 класса школы №9, получил рабочую специальность, отслужил в армии. До января 1997 года проходил службу в Новороссийске. Прошёл множество горячих точек: участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики, был в составе миротворческих сил в Югославии. Работал в АО «Сода», ЗАО «Строительные материалы», БСК, частной охранной организации, АО «Сырьевая компания». В мае 2023 года добровольцем ушёл в зону СВО. Погиб 20 сентября этого года.

«Алексей Валерьевич, выполнивший свой воинский долг, стал настоящим примером для молодого поколения», – так охарактеризовал его на церемонии прощания военный комиссар города и района подполковник Рустам Кантимиров.

Проститься с героем прибыл депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Сергей Мережко. «Пройдя множество горячих точек, он не смог остаться в стороне в это тяжёлое время, – сказал Сергей Николаевич в прощальном слове. – Он знал, что такое свист пуль и разрывы снарядов и бомб. Тем не менее, принял мужественное решение встать на защиту своей Отчизны. Мы сделаем всё, чтобы память о нём навечно осталась в наших сердцах».

Глава администрации города Рустем Газизов отметил ту огромную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, которую вёл в городе настоящий сын своего Отечества Алексей Пименов. Он был одним из учредителей ОО «Союз «Набат». А когда Родина позвала, он сделал для себя единственный правильный выбор – отдал самое дорогое, что есть у каждого – свою жизнь за то, чтобы никто из нас не знал, что такое война. И заверил, что имя героя навсегда будет вписано в славную летопись города.

Искренние соболезнования родным и близким погибшего героя выразили глава администрации Стерлитамакского района Евгений Волков и председатель Правления Стерлитамакского отделения Башкирской региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов.

Фото Фаяза Юмагузина