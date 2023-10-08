Стерлитамак с рабочим визитом посетил Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров

В ходе капремонта в школе заменили покрытия кровли, окна и двери, провели фасадные работы, внутренние отделочные, электромонтажные, сантехнические и вентиляционные. Заменили плиты покрытия актового и спортивного залов.



Как рассказала директор школы Ольга Валикова, в образовательном учреждении в рамках капремонта закупили ученическую и учительскую мебель, установили новое оборудование, металлообрабатывающие станки для кабинета технологии. Оснастили кабинеты внеурочной и проектной деятельности. Также здесь провели благоустроительные работы.



В школе функционируют 6 первых классов. В один из них заглянули и почётные гости. На вопрос Андрея Геннадьевича, нравится ли им учиться, все дружно ответили «да». Любимый предмет у первоклашек изобразительное искусство.



Также Андрей Геннадьевич осмотрел библиотеку, спортивный и актовый залы, кабинеты психолога, информатики и математики. В последнем есть парта героя, она посвящена стерлитамакскому военнослужащему Олегу Ташматову.



В обновлённой столовой, где также были проведены ремонтные работы, Андрей Назаров, Рустем Газизов, Ильдар Мавлетбердин и Владислав Сидоркин оценили качество школьного обеда. Андрей Геннадьевич отметил, что в школах республики должны в ближайшее время появится пароконвектоматы для приготовления здоровой и полезной еды.



В ходе рабочего совещания, которое прошло в администрации города, участники обсудили социально-экономическое развитие Стерлитамака. Андрей Назаров подчеркнул, что Стерлитамак развивается, что заметно по основным показателям: на 16% вырос объём отгруженных товаров собственного производства, увеличилась среднемесячная заработная плата, снизился уровень безработицы, фиксируется положительное миграционное сальдо. При этом Премьер-министр озвучил показатели, которые необходимо улучшить. Одними из актуальных вопросов остаются ремонт Бельского моста, обновление троллейбусного парка, расширение границ города.



Глава администрации Стерлитамака озвучил основные показатели социально-экономического развития города. Рустем Газизов отметил, что в 2023 году отмечается прирост производства. В малом бизнесе Стерлитамака насчитывается более 7,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Также глава администрации озвучил информацию о реализации федеральных, региональных программ по благоустройству общественных пространств. Подробнее Рустем Фаритович остановился на проблемных моментах. Один из них это расширение границ города.



- К сожалению, Стерлитамак достиг своих предельных границ, нам некуда дальше застраиваться. Сейчас мы застраиваемся в Западном и Южном направлениях. Мы готовы комплексно развивать территории, но ограниченны в них. Необходимо расширение территории города до федеральной трассы Р-240, - отметил Рустем Фаритович.



О перспективах инвестиционного развития Стерлитамака доложил заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Михаил Изотов. Он подчеркнул, что Стерлитамак занимает 3 место в рейтинге муниципалитетов по реализации муниципального стандарта. Стерлитамак является вторым городом по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. В активной стадии реализации 113 инвестиционных проектов. На прошедших 38 предпринимательских часах рассмотрели 77 инициатив. Отдельно Михаил Сергеевич остановился на вопросах государственно-частного партнёрства.



Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Владислав Сидоркин озвучил основные показатели по вводу жилья, строительству и ремонту дорог. Ведётся работа по решению вопроса обманутых дольщиков, в Стерлитамаке в реестре пострадавших состоят 33 человека.



С 2019 по 2022 годы в Стерлитамаке по программе «Башкирские дворики» отремонтировали 76 дворовых территорий. Об этом доложил и.о.министра жилищно-коммунального хозяйства Юрий Палтусов. Также он сообщил, что до 30 ноября в город ожидается поставка новой коммунальной техники.



В ходе совещания обсудили один из проблемных вопросов – ремонт Бельского моста. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова сообщила, что было принято решение перераспределить средства со строительства путепровода через железнодорожный переезд от ул. Олега Кошевого с выездом на ул. Бабушкина на строительство нового моста через реку Белую. Также министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено проработать вопрос резервирования земельного участка, путем разработки проекта планировки межевания территории для строительства нового юго-западного выезда из города.



Обсуждая вопрос системы образования в городе, Андрей Назаров подчеркнул хорошую динамику по дошкольным учреждениям – доступность для детей до трёх лет в городе стопроцентная. И.о.министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин рассказал, что с 2019 года в городе начал действовать пилотный проект по сертификатам в дошкольные учреждения. Сейчас более 200 сертификатов выдаются ежегодно. Ильдар Маратович подчеркнул, что стерлитамакские педагоги одни из лучших, они регулярно представляют республику на всероссийских соревнованиях. Выпускники города сдали ЕГЭ в этом году лучше, чем в прошлом, также увеличился средний балл ЕГЭ.

Стерлитамак занимает второе место в республике по результатам участия учеников во Всероссийской олимпиаде школьников.

По итогам заседания Андрей Геннадьевич Назаров озвучил поручения министерствам республики и администрации города.



- Стерлитамак не простой второй город в республике, он является опорой для региона. Традиции, которые здесь сохранились, в их числе и купеческие, они должны развиваться, привлекать туристов и инвесторов, - отметил Андрей Геннадьевич в завершении совещания.

Источник:пресс-служба администрации города Стерлитамака