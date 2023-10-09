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9 Октября , 17:00

9-15 октября пройдёт Неделя сохранения психического здоровья (в честь Всемирного дня психического здоровья 10 октября)

Основные тезисы недели:

Психическое здоровье – это не только отсутствие различных расстройств, но и состояние благополучия, когда человек может противостоять стрессам, продуктивно работать.


Повлиять на состояние своего физического и психического здоровья можно простыми способами: отказаться от вредных привычек, правильно питаться, соблюдать водный баланс, развивать позитивное мышление.


В случае, если победить такое состояние не получается, стоит обратиться к специалисту. 


Потребление алкоголя является причиной высокой смертности, заболеваемости, преступности, травматизма, дорожно-транспортных происшествий и бытового насилия. 


Алкоголь угнетает нервную систему, а возникающие на начальных этапах эйфория и возбуждение являются признаками ослабления тормозных механизмов центральной нервной системы.

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"Стерлитамакский рабочий"

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