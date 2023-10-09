Более 76 тысяч жителей Башкортостана получили налоговое уведомление в электронной форме на Госуслугах

И уже более 76 тысяч жителей получили их в электронной форме на Госуслугах.



Напомним, такая возможность появилась в 2023 году у всех пользователей Госуслуг. Ранее на портале отображалась только сумма задолженности по налогам. Для подключения новой опции нужно направить согласие на получение налоговых документов. Подробнее об этом рассказали здесь.



Также налоговое уведомление можно получить в офисе МФЦ в течение 15 минут или в налоговом органе.



Уведомления получат более 2 млн жителей республики. Около 800 тысяч налогоплательщиков уже получили их в электронном виде через личный кабинет. А остальным 1,3 млн направили бумажные – почтой по месту прописки.



Заплатить налоги можно не выходя из дома:

– с помощью личного кабинета налогоплательщика или мобильного приложения «Налоги ФЛ» (скачать его можно в App Store и Google Play);

– на портале Госуслуг (если есть согласие на получение документов от налоговых органов);

– в любом отделении банка, платежном терминале или почтовом отделении (для этого достаточно использовать один из реквизитов из налогового уведомления).



Срок уплаты налогов – 1 декабря 2023 года.



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