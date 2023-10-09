Друзья, приглашаем к участию в конкурсе "СР" "Супербабушка"

Участвовать могут женщины со своими внуками. Может быть, вы вырастили детей, которые не приходятся вам родственниками, но вы считаете их внуками? Добро пожаловать в наш конкурс! Уважаемые горожане, присылайте фото своих любимых бабушек, своих родных и знакомых, которые воспитывают внуков.

Рассказывайте истории своей семьи.

Бабушкам, занявшим три призовых места дарим призы - наборы косметики.

Фото нужно прислать на электронную почту издания [email protected] или в сообщения группы в социальной сети "Вконтакте" с указанием фамилии и короткого рассказа о людях, изображённых на фото. Не забудьте указать свой телефон. Заявки принимаем до 27 октября. 30 октября начинаем голосование, которое продлится до 17 ноября.

Завершится конкурс республиканским этапом, в котором город представит участница, занявшая первое место в нашем конкурсе.