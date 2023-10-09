Какими субсидиями могут воспользоваться самозанятые в Башкортостане?

Например – на оплату аренды помещений или земельного участка, коммунальных услуг, погашение задолженности по кредитам, лизингу, покупку оборудования и других. Средства выдают безвозмездно и возвращать их не придется.



Размер субсидии – до 500 тыс. рублей, но не более 50% от затраченных ранее средств.



Финансовую поддержку предоставляют на конкурсной основе. При этом время проведения конкурса муниципалитет определяет самостоятельно.



По всем вопросам можно обратиться к бизнес-шерифу своего района. Контакты – на сайте Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан https://vk.cc/akzyOd



Дополнительно узнать, как зарегистрировать ИП и сохранить при этом режим налогообложения «налог на профессиональный доход» или выбрать другой режим на выбор, а также, как принять участие в конкурсе на предоставление грантов, можно в Центре «Мой бизнес» Республики Башкортостан https://vk.cc/coPOS9. Телефон: 8 (347) 224 99 99.



Напомним, в Центре «Мой бизнес» в формате «единого окна» предпринимателям республики бесплатно оказывают порядка 100 видов услуг. Это – консультации по вопросам ведения бизнеса, видам государственной финансовой и нефинансовой поддержки, профильные услуги для бизнеса, запись на обучение и многое другое.



Все действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса собраны здесь:



1 – Центр «Мой бизнес» https://vk.cc/crpN6Z

2 – Инвестиционный портал Республики Башкортостан https://vk.cc/crpN55

3 – Чат-бот по предпринимательству https://vk.cc/crpN3Y



Федеральные меры поддержки бизнеса – на сайте Правительства России https://vk.cc/cc5Q5b



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