+5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
9 Октября , 17:30

Какими субсидиями могут воспользоваться самозанятые в Башкортостане?

Самозанятые наравне с предпринимателями могут воспользоваться муниципальными субсидиями на возмещение части затрат и расходов.

Какими субсидиями могут воспользоваться самозанятые в Башкортостане?
Какими субсидиями могут воспользоваться самозанятые в Башкортостане?

Например – на оплату аренды помещений или земельного участка, коммунальных услуг, погашение задолженности по кредитам, лизингу, покупку оборудования и других. Средства выдают безвозмездно и возвращать их не придется.

Размер субсидии – до 500 тыс. рублей, но не более 50% от затраченных ранее средств.

Финансовую поддержку предоставляют на конкурсной основе. При этом время проведения конкурса муниципалитет определяет самостоятельно.

По всем вопросам можно обратиться к бизнес-шерифу своего района. Контакты – на сайте Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан https://vk.cc/akzyOd

Дополнительно узнать, как зарегистрировать ИП и сохранить при этом режим налогообложения «налог на профессиональный доход» или выбрать другой режим на выбор, а также, как принять участие в конкурсе на предоставление грантов, можно в Центре «Мой бизнес» Республики Башкортостан https://vk.cc/coPOS9. Телефон: 8 (347) 224 99 99.

Напомним, в Центре «Мой бизнес» в формате «единого окна» предпринимателям республики бесплатно оказывают порядка 100 видов услуг. Это – консультации по вопросам ведения бизнеса, видам государственной финансовой и нефинансовой поддержки, профильные услуги для бизнеса, запись на обучение и многое другое.

Все действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса собраны здесь:

1 – Центр «Мой бизнес» https://vk.cc/crpN6Z
2 – Инвестиционный портал Республики Башкортостан https://vk.cc/crpN55
3 – Чат-бот по предпринимательству https://vk.cc/crpN3Y

Федеральные меры поддержки бизнеса – на сайте Правительства России https://vk.cc/cc5Q5b

#Бизнес

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Какими субсидиями могут воспользоваться самозанятые в Башкортостане?
Какими субсидиями могут воспользоваться самозанятые в Башкортостане?
Какими субсидиями могут воспользоваться самозанятые в Башкортостане?
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика