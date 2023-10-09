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9 Октября , 09:55

Талант подмечать и выражать суть вещей

Сегодня своё 55-летие отмечает замечательный драматург, заслуженный работник культуры РБ, член Союза писателей России Владимир Валерьевич Жеребцов.

Талант подмечать и выражать суть вещей
Талант подмечать и выражать суть вещей

Владимир Жеребцов много лет проработал в газете «Стерлитамакский рабочий» корреспондентом: его фельетонами, репортажами и криминальными очерками зачитывались все наши подписчики. Юмор, умение подмечать и талантливо излагать на бумаге суть вещей всегда отличали творчество Владимира Жеребцова. Несколько лет он работал главным редактором нашей газеты, это было время творческих поисков и интересных находок.
Его пьесы ставились и продолжают ставиться на столичных и провинциальных сценах. По ним создавали свои спектакли Олег Табаков и Лев Дуров, с успехом шедшие в московских театрах. Драматургия В.В. Жеребцова востребована не только у нас в стране, но и зарубежом.


А ещё Владимир Жеребцов - прекрасный друг и человек, превосходный собеседник и знаток литературы, современного искусства театра и кино.
Мы от души поздравляем Владимира Валерьевича с днём рождения, желаем ему здоровья, успехов, творческого и человеческого долголетия и, конечно, новых премьер!

Фото из архива "СР".

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