В Башкортостане в 2023 году планируется отремонтировать 111 км дорог, ведущих к сельским территориям, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

- Данные дороги обеспечивают транспортную доступность сельских поселений. К примеру, отремонтировали участок трассы Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка общей протяженностью 2 км, а также привели в нормативное состояние пять участков дороги М-5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки длиной 10,8 км, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов. - Подрядчики обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.





Качество выполнения работ на объектах, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», проверяют члены Общественного совета при Минтрансе Республики Башкортостан. В конце сентября общественники выехали на участок трассы Благовещенск – Павловка. Подрядная организация выполнила работы в 2023 году на участке общей протяженностью 2,9 км. Общественники высоко оценили качество выполнения работ на данном участке.





- Отрадно, что данную дорогу приводят в нормативное состояние. Благовещенск - Павловка — популярный туристический маршрут. Эта трасса ведет к самому большому искусственному водоему – Павловскому водохранилищу в селе Павловка Нуримановского района, - отметил председатель Общественного совета при Минтрансе Республики Башкортостан Рустам Баязитов.



Также в этом году планируется отремонтировать более 750 км дорог местного значения за счет республиканского бюджета.





Отметим, что за четыре года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», с 2019 по 2022 годы, в Башкортостане в нормативное состояние привели 1328 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. На это было направлено 34,8 млрд рублей, в том числе 18 млрд рублей из федерального бюджета.





Справочно:



Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России в целях исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.