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9 Октября , 11:30

Всероссийская акция «БумБатл»

С 10 октября по 15 ноября пройдёт Всероссийская акция «БумБатл».

Всероссийская акция «БумБатл»
Всероссийская акция «БумБатл»

Она проводится в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению Президента.

В новом сезоне акция пройдет под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». «БумБатл» даёт возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги.📚 Но, как и любой батл, — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачёте.

Участникам предлагается снять и опубликовать в соцсетях «бумажный» креатив — топ-100 творческих участников получат подарки, а топ-20 из них станут обладателями главного секретного приза.

Бумагу можно сдать в детских садах, школах, ссузах, вузах, офисах компаний-участников и пунктах приёма.

По информации организаторов.

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