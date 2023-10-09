Всероссийская акция «БумБатл»

Она проводится в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению Президента.



В новом сезоне акция пройдет под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». «БумБатл» даёт возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачёте.



Участникам предлагается снять и опубликовать в соцсетях «бумажный» креатив — топ-100 творческих участников получат подарки, а топ-20 из них станут обладателями главного секретного приза.



Бумагу можно сдать в детских садах, школах, ссузах, вузах, офисах компаний-участников и пунктах приёма.



По информации организаторов.