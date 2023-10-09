За два года работы стартап-студия УГНТУ привлекла 97 млн рублей инвестиций

Студия обрела более 15 партнеров по России и организовала свыше 25 мероприятий. О концепции стартап-студии рассказали в пресс-службе учебного заведения.

— Новые вызовы и задачи диктуют условия трансформации, в том числе, трансформации образовательной. Теперь вузы предоставляют несколько треков развития обучающимся: во-первых, благодаря актуальным программам обучения, можно стать востребованным, на рынке труда, специалистом; во-вторых, вести научно-исследовательскую деятельность, продолжив обучение в аспирантуре; а в-третьих, развить компетенции и навыки технологического предпринимателя без отрыва от учебы. И все три трека будут доступны обучающимся в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ, — отмечает начальник управления трансфера технологий УГНТУ, заместитель руководителя проектного офиса строительства межвузовского кампуса в Уфе Сергей Гладких.

Сеть университетских стартап-студий в России развивается в рамках Федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект нацелен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в этой области. В 2022 году Уфимский государственный нефтяной технический университет при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ, выступил соучредителем «Стартап-студии УГНТУ». Над стартап-проектами в Университетской стартап-студии работают студенты и преподаватели не только УГНТУ, а также БГМУ, УУНиТ, БГАУ и БГПУ.

Что такое «Университетская стартап-студия»?

Университетская стартап-студия (сокращенно – УСС, Стартап-студия УГНТУ) – это «фабрика стартапов», площадка для быстрой проверки бизнес-идей и массового выпуска новых компаний. Здесь не только студенты, но и преподаватели смогут создать свой технологический бизнес в защищенных условиях, а вузы – внедрить проактивную модель поддержки технологического предпринимательства.

Университетская стартап-студия занимается поиском перспективных тем для проектов исходя из запросов рынка и технологических трендов. В Стартап-студии УГНТУ формируются проектные команды, проводится акселерация стартап-проектов, что позволяет в короткий срок получить предпринимательские навыки и компетенции. При поддержке экспертов и менторов резиденты стартап-студии «упаковывают» свои проекты, привлекают инвестиции и выводят инновационный бизнес на рынок.

Основная цель работы Стартап-студии УГНТУ - серийное создание успешных бизнесов. В команде Университетской стартап-студии трудятся студенты и сотрудники вузов, технологические предприниматели, представители индустриальных предприятий, органов власти и институтов развития Республики Башкортостан и Российской Федерации.

Кто может обратиться в Университетскую стартап-студию?

Университетская стартап-студия – это «точка притяжения» не только студенческой молодежи и ученых, но и бизнеса, инвестиций. В стартап-студию могут обратиться студенты, преподаватели, компании, инвесторы.

Студентам работа в Стартап-студии позволит:

Попробовать себя в роли предпринимателя (с реальным проектом и деньгами) в защищенных условиях, благодаря кураторам проектов;

Пройти все виды практики, получить компетенции и навыки создания технологического бизнеса;

Присоединиться к команде проекта, оформившись на подработку согласно ТК РФ, что сформирует опыт работы;

Стать соучредителем стартап-компании и заработать на продаже опциона или выйти на новый раунд инвестиций;

Участвовать в мероприятиях стартап-студий России.

Преподаватели в Университетской стартап-студии могут:

Войти в команду стартап-проекта, обеспечив себе дополнительный доход;

Заработать на НИОКР для стартап-студии.

Университетская стартап-студия компаниям предоставляет такие возможности как:

Быстро масштабировать свою деятельность: проверить все бизнес-гипотезы, реализовать бизнес-идеи, минимизировав затраты;

Получить доступ к заинтересованным и мотивированным людям – потенциальным руководителям бизнес-проектов.

Инвесторы в Университетской стартап-студии могут:

Получить доступ к проверенным командам с проверенными бизнес-гипотезами, готовыми прототипами продуктов,

Снизить на порядок риск ошибочных инвестиций (только валидные бизнес-гипотезы).

В настоящее время в Стартап-студии УГНТУ ведется работа над 17 стартапами, направления которых довольно разнообразно: цифровые решения для индустриальных компаний и предприятий топливно-энергетического комплекса, сервисы для транспортных систем, инновационные химические и строительные технологии, новые образовательные технологии, приложения и сервисы как для корпоративных, так и для потребительских рынков. Официальный сайт Стартап-студии УГНТУ: https://startup-ufa.ru/

Напомним, в Уфе полным ходом идет работа по строительству межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Первый этап проекта планируется завершить в 2023 году, а вторая очередь Кампуса будет сдана до конца 2025 года. Проект общей площадью создаваемых объектов более 146 тыс. кв.м станет площадкой для притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования.