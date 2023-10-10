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10 Октября , 08:00

Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра

В IQ-парке, первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, разместится лаборатория молекулярной биоинженерии Уфимского университета науки и технологий.

Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра
Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра

На данный момент проводится поиск быстрорастущих линий волосовидных корней большеголовника, которые будут отобраны для дальнейшего биохимического анализа на содержание биологически активных веществ. Работы проводятся аспирантом Института природы и человека УУНиТ Ириной Рахматуллиной под руководством руководителя лаборатории молекулярной биоинженерии, профессора Булата Кулуева.

Биоинженерия растений позволяет в относительно короткие сроки создать новые формы и сорта культурных растений с уникальными хозяйственно-ценными признаками. Размещение лаборатории в современном IQ-парке даст серьезные преимущества развитию биоинженерии в Башкортостане и привлечет в науку талантливую молодежь. 18+

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