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10 Октября , 12:22

Россияне считают, что учителю необходимо строго соблюдать правила внешнего вида

Накануне Дня учителя социологическое агентство «Вебер» проанализировало мнения россиян о функционале и внешнем виде учителей.

Россияне считают, что учителю необходимо строго соблюдать правила внешнего вида
Россияне считают, что учителю необходимо строго соблюдать правила внешнего вида

По результатам исследований 84% опрошенных считают, что внешний вид учителя следует регламентировать строгими правилами. Причем гораздо чаще соблюдение дресс-кода от учителя требуют женщины, а не мужчины.

Идеальный учитель, по мнению большинства родителей, носит одежду делового, классического, офисного стиля. Главный критерий – строгий внешний вид. Многие родители особо отметили аккуратную прическу учителя, умеренный макияж и умеренное количество украшений.

Как сообщил Вебер, 5% респондентов ответили, что внешний вид учителя – это его «личное дело», главное, чтобы он давал детям «хорошие знания». Еще 3% считают, что учителя должны одеваться современно и носить одежду стиля casual.

Напомним, что социологическое агентство «Вебер» – уникальный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», который сочетает в себе классический подход с цифровыми технологиями. В приоритете агентства – люди с их взглядами и противоречиями.

Изучение общественного мнения об учителях проводилось 23-24 августа 2023 года в сети методом River Sampling среди 1300 россиян старше 18 лет.

 

Социологическое агентство «Вебер».

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