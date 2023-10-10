С заботой о маломобильных пассажирах Стерлитамака

Новая зона ожидания оснащена комфортными местами для ожидания посетителей, кнопкой вызова персонала, инвалидной коляской, индукционной системой для слабослышащих, детской игровой зоной, а также с информационным тактильно-сенсорным терминалом, с помощью которого маломобильные пассажиры смогут получить не только полезную и интересную информацию о вокзальном комплексе, но и консультацию в формате видеосвязи на жестовом языке.

В церемонии открытия участвовали первый заместитель главы администрации Стерлитамака по экономике и промышленности Артур Гафаров, депутат Совета городского округа города Стерлитамака Владимир Петров, а также представители ЖД-вокзала и маломобильные жители Стерлитамака.

Заявку на сопровождение и оказание помощи могут подать пассажиры с инвалидностью I и II группы, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения; дети-инвалиды; пассажиры, имеющие временные и связанные с преклонным возрастом (старше 70 лет) ограничения здоровья с нарушениями функций зрения или передвигающиеся в креслах-колясках (на носилках) с использованием костылей, ходунков, других технических средств передвижения.

Срок оформления заявки: не меньше чем за 24 часа до предстоящей поездки или прибытия на станцию назначения.

По заявке предоставляются следующие услуги

организация встречи на территории;

сопровождение от/до транспортного средства по территории;

оказание помощи при получении предоставляемых услуг;

предоставление кресла-коляски, вспомогательных технических средств для передвижения;

оказание помощи в передвижении инвалидам по зрению при выгуле собаки-проводника (при наличии документа, подтверждающего специализированное обучение собаки);

оказание помощи при посадке (высадке) в поезда дальнего следования;

оказание содействия при перемещении ручной клади, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см: следующих в общих, плацкартных и купейных вагонах - не более 2 мест общим весом не более 36 кг;следующих в вагонах СВ - не более 3 мест общим весом не более 50 кг.

Услуга предоставляется более чем на 10 000 вокзалах и остановочных пунктах. Перечень можно уточнить, обратившись в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД».

В случае отсутствия видимых физических ограничений будьте готовы предъявить подтверждающий документ.

Планировать поездки маломобильным пассажирам поможет «Карта доступности вокзалов», размещенная на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры».

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» в круглосуточном режиме предоставляет информацию об услугах, оказываемых

на железнодорожном транспорте маломобильным пассажирам, и принимает заявки на оказание им услуг.

Фото Регины ШАНГАРЕЕВОЙ