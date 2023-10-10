УФНС России по Республике Башкортостан предупреждает о мошеннических рассылках

Ее предлагается погасить при личном визите в инспекцию, либо перейдя по ссылке и отправив копию чека якобы уведомившему инспектору.

Мошенники уточняют, что долг датируется 2021 годом, и поэтому не отражается в личном кабинете на портале госуслуг и в личном кабинете на сайте ФНС России.

Обращаем внимание, налоговые органы не рассылают подобные сообщения и не имеют отношения к этим письмам. На электронные адреса налогоплательщиков осуществляется лишь новостная рассылка сайта ФНС России при условии подписки на нее.

Рекомендуем не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам, а помечать их как «спам» и удалять.

Проверить наличие задолженности по налогам и свои налоговые уведомления граждане могут в Личном кабинете для физических лиц на сайте ФНС России, в Личном кабинете на Едином портале государственных услуг Российской Федерации, направив онлайн-запрос через сервис «Обратиться в ФНС России» или лично посетив налоговый орган.

Налоговые уведомления с исчисленными суммами налогов направляются налогоплательщикам следующим способом:

в Личный кабинет для физических лиц на сайте ФНС России;

в Личный кабинет на Едином портале государственных услуг Российской Федерации;

по почте заказным письмом.

Подробнее о налоговых уведомлениях за 2022 год можно узнать на одноименной промостранице на сайте ФНС России.