В Стерлитамаке продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»

На указанных дорогах заменили старый асфальт на новый, нанесли дорожную разметку. Установили новые бордюры, обновили остановочные карманы, расширили парковку.



По ул.Худайбердина в районе Русского драмтеатра уложили новый асфальт и нанесли дорожную разметку, добавили парковочные карманы. Это облегчило ситуацию с парковкой как для посетителей театра, так и для отдыхающих, которые приезжают в сквер им.Салавата Юлаева.



Дорогу по ул.Водолаженко чаще всего упоминали жители Стерлитамака в своих обращениях. В этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», здесь отремонтировали дорожное полотно с применением современных технологий. Метод холодного ресайклинга позволяет уменьшить на 30–50% затраты на ремонт дорог по сравнению с традиционным методом. При этом качество восстановленных асфальтогранулированных бетонных слоев ничем не уступает асфальтобетонным, уложенным традиционным методом.



Напомним, что по нацпроекту также ремонтируют дороги по ул. Коммунаров от ул.Мира до ул.Халтурина, по ул.Комсомольской от ул.Нагуманова до ул.Садовой, дорогу по ул.Нагуманова от ул.Халтурина до ул.Карла Маркса.

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.