VII специализированная выставка «Наш Бренд»

Мероприятие является ключевым событием в сфере пищевой индустрии Республики Башкортостан. В его рамках проходит региональный конкурс продуктов питания «НАШ БРЕНД. НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ». Проект призван помочь развитию предприятий малого и среднего предпринимательства в сфере АПК, укрепить позиции местных брендов, вывести региональные продукты на широкий потребительский рынок. Сейчас открыт прием заявок от сельхозпроизводителей на участие в конкурсе.

В 2022 году в конкурсе приняли участие 54 бренда, 123 производителя из 24 муниципальных образований нашей республики. Организаторы приглашают производителей, представителей малого и среднего предпринимательства принять участие в региональном конкурсе продуктов питания «НАШ БРЕНД. НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ». Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется до 19 октября. Голосование «Наш бренд. Народное признание» пройдет на официальном сайте Конкурса https://nashbrendrb.ru/ с 20 октября до 20 ноября 2023 г. включительно. Для награждения победителей конкурса учреждаются Гран-при, Золотая, Серебряная, Бронзовая медали и Дипломы 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней.