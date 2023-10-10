VK познакомит школьников с технологиями мессенджеров на новом «Уроке цифры»

Тема урока этого года — «Мессенджеры». Школьники изучат особенности цифровых сервисов для общения и познакомятся с возможностями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, а также узнают об IT-профессиях, которые необходимы для создания и развития мессенджеров. Организаторами «Урока цифры» выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Присоединиться к проекту: урокцифры.рф/messenger.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут примерить на себя роли ит-специалистов, которые создают и развивают сервисы цифровых коммуникаций и смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются мобильные разработчики, дизайнеры, продакт- и комьюнити-менеджеры. Ребята также узнают, как устроена модерация контента, как создавать и поддерживать сообщества в мессенджере. Они изучат устройство чат-ботов и смогут собрать и настроить собственного бота, а также создать стикерпаки для школьных чатов. Для старшеклассников, которые захотят узнать больше о навыках и задачах специалистов, работающих с мессенджерами, VK запустит специальное направление в профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий» вместе с экспертами VK Мессенджера.

В «Уроке цифры» по теме мессенджеров смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–8, 9–11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

VK также проведет открытые уроки в школах и на базе образовательных центров VK по всей России. В них примут участие эксперты VK, Сферума, региональные представители Минцифры и Минпросвещения, а также представители российских IT-компаний. Следить за новостями «Урока цифры» от VK можно будет в специальном канале в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере.

«VK реализует и поддерживает множество образовательных инициатив, которые помогают школьникам знакомиться с востребованными IT и digital-профессиями. Мы нацелены на то, чтобы дать ребятам представление об актуальных технологиях и специальностях, поэтому для нового “Урока цифры” от VK выбрали тему мессенджеров. Школьники активно пользуются мессенджерами в повседневной жизни как для общения, так и для учебы. Наша компания развивает VK Мессенджер с учебным профилем Сферум — сервис, который дает возможность разделить личную переписку и общение по школьным вопросам с одноклассниками и учителями. Мы рассчитываем, что урок будет востребован у школьников, и с его помощью ребята узнают много полезного как про мессенджеры, так и про IT-специалистов, которые их создают и развивают», — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

«Новый «Урок цифры» – это отличная возможность для школьников познакомиться с устройством сервисов для общения на примере учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, созданного специально для школьного общения. Ребята узнают историю и особенности онлайн-коммуникаций, познакомятся с основными принципами цифрового этикета, а также смогут изучить технологии, которые применяются в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей, которые расшифровывают аудиосообщения», — отметила директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Российский бизнес сегодня активно включается в образовательные проекты: не только предлагают свою экспертизу, но и лидирует в образовательных инновациях. А ещё бизнес заинтересован в специалистах, в грамотных пользователях. Проект «Урок цифры» как раз помогает решать подобные задачи. Новый сезон проекта, который мы запускаем в эти дни в партнерстве с VK, познакомит школьников с еще одним направлением, в котором можно реализовать себя в цифровом мире. Мессенджеры — это не только удобное средство коммуникации, но и инструмент для решения бизнес-задач. Здорово, что вместе с VK мы раскроем, кто и как создает ИТ-сервисы, как их можно применить в повседневной жизни, и как сделать общение своей профессией», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

VK проводит тематические «Уроки цифры» на протяжении пяти лет: предыдущие уроки от компании были посвящены большим данным, нейросетям, разработке игр и видеотехнологиям. В уроках от VK участвуют миллионы школьников по всей России: в прошлом году урок по теме видеотехнологий прошли более 2,5 млн раз.

«Урок цифры» – всероссийский образовательный проект для школьников 1–11 классов в сфере цифровой экономики, который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России с участием ведущих IT-компаний.