Встреча Президента РФ Владимира Путина с Министром культуры Ольгой Любимовой

Глава ведомства информировала Президента о работе в новых субъектах Федерации, а также о планах по открытию музейно-выставочных объектов в регионах.
В.Путин: Ольга Борисовна, давайте начнём с того, что в регионах происходит по линии Вашего министерства.
О.Любимова: Я позволю себе начать с нашей работы в новых регионах.
В.Путин: Пожалуйста.
О.Любимова: Это новая для нас задача. У нас 13 тысяч новых коллег, наших деятелей культуры, которые присоединились к нам: мы трудимся вместе исправно и по самым разным направлениям.
У нас немножко больше тысячи библиотек, почти тысяча домов культуры, почти 160 детских школ искусств и 77 музеев. По всем этим направлениям мы начинаем планомерно работать, так же как в национальном проекте «Культура» со всеми регионами мы начинали трудиться, постепенно делая и детские культурные центры в библиотеках, в музеях, в домах культуры, перезапуская это инфраструктурно, делая различные ремонты и добавляя мультимедийную составляющую.
Параллельно, конечно же, все наши коллеги, которые трудятся в этих учреждениях культуры, учатся вместе с нами, с федеральными музеями и театрами, которые оказывают шефскую поддержку: и современному общению с молодёжью, и экскурсиям, и совершенно иной подаче материала вместе с мультимедийной составляющей, когда появляются большие проекторы, экраны, лазерные указки. Вместе с этим приходят и новые методики, так что вместе учимся.
Наши коллеги приезжают к нам, были в Туле и в Нижнем Новгороде. Ежеквартально мы встречаемся, фактически узнаём друг друга и радуемся вместе каким-то удачам, обсуждаем наши планы.
Когда мы начали работу, на четыре региона было два работающих кинозала.
В.Путин: Да ладно.
О.Любимова: Так и есть. И старшее поколение, и молодёжь были лишены возможности вообще какое бы то ни было кино смотреть.
В.Путин: Два кинозала на четыре…
О.Любимова: Да, два кинозала на четыре региона было. И даже отдельно есть Шахтёрский колледж [кино и телевидения имени А.А.Ханжонкова], где ребята учатся кино, а кинозала у них своего не было, например.
Сейчас в новых регионах 51 кинозал и, соответственно, два, даже три направления нашей работы. Очень важно, чтобы и молодые люди, и старшее поколение имели возможность приходить на те же фильмы, которые идут сейчас во всех остальных регионах. С этим мы справляемся. Вместе обсуждаем премьеры – что-то больше нравится, что-то меньше.
Параллельно [пользуется] большим спросом – тут нам в помощь и «Мосфильм», и Госфильмофонд – оцифрованная, в великолепном качестве и с хорошим звуком наша общая классика советского кинематографа, которая очень востребована. Когда появляется кинотеатр, появляется точка притяжения, в выходные можно прийти всей семьёй.
140 цирковых выступлений в Мариуполе и Луганске. Это больше 70 тысяч зрителей; дети, которые никогда не были в цирке, встречаются и, конечно, радуются вместе с нами. Уже почти 150 гастролей мы провели, 50 регионов принимают в этом участие. Они и приезжают, и принимают потом с гастролями те коллективы, которые годами не имели возможности выезжать.
Очень большое количество разных выставочных проектов: от краеведческих музеев до очень важного для нас направления работы вместе с Министерством просвещения – выставочных проектов в школах.
(Демонстрирует презентацию.) Слайд, который перед Вами, – это программа работы деятелей культуры. Наши федеральные театры, их 21, делятся с десятью театрами новых регионов: они уже передали 1500 костюмов, декораций, реквизита, сценического оборудования. Появилось четыре новых спектакля.
Наши прославленные оркестры передали 120 замечательных музыкальных инструментов, 200 новых костюмов. У нас две филармонии оборудованы и полностью снабжены музыкальными инструментами, а в Херсонской области появился духовой оркестр: 9 мая они первый раз исполняли гимн, играли на площади песни военных лет, хорошо знакомые людям самого разного возраста.
Конечно, очень важно – это комплекты светового оборудования.
Что по линии Министерства культуры нам кажется тоже очень необходимым для новых регионов? Мы ежегодно будем вывозить десять тысяч детей – в этом году в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Калугу. По самым разным направлениям: это объекты культурного наследия, космос, история, кино, театр, возможность сходить вместе на концерт, просто приехать на неделю, нашу общую страну посмотреть. Открываются совершенно недоступные раньше возможности, а у нас открывается огромный фронт работы, которому мы, конечно, рады.
Ещё одно важное направление, которое мы начали разрабатывать в федеральных музеях, – это детские центры. Чтобы любой музей воспринимался не как место, куда ты пришёл первый раз, когда пошёл в школу, и второй раз, когда стал студентом, и, может быть, один раз своего ребёнка привёл, а как место, куда ребята постоянно приходят, как в кружки. У нас сейчас уже 13 таких центров; в начале 2024 года все музеи будут с такими детскими центрами.
Вот сейчас, например, в Геническ Херсонской области приехали молодые ребята из «Фанагории» Краснодарского края: привезли мастер-классы, собрали детей начальных классов. Вот этот первый разговор в игровой форме – через лепку, через рисунок, через доступное и понятное – об истории мировой и отечественной культуры – это большая радость для семей, потому что есть возможность отвести ребёнка на вторую половину дня, чтобы он действительно занимался делом, чтобы была возможность куда-то сходить. Это, конечно, серьёзный, очень правильный рывок вперёд для сотрудников учреждений культуры.
В.Путин: Я понимаю.
О.Любимова: И так по всей стране. Например, ты приезжаешь в Кижи, и там молодая карелка, сотрудница Кижского музея-заповедника, с гордостью показывает девчонкам из Донецка, как проводить мастер-класс. Мы друг с другом перемигиваемся, я говорю: скоро и вы так будете. Мы так всё это и делаем.
Всё это было возможно в таком темпе только благодаря тому, что перед этим три года мы трудились с нашими остальными регионами в рамках национального проекта «Культура».
В.Путин (цитирует презентацию): «Краеведческий музей, открыт 5 сентября в ЛНР музеем-заповедником «Петергоф»…»
О.Любимова: Да. «Петергоф» привозит всё это оборудование, расставляет пуфики, свет, мультимедиа. Каждый берёт на себя ответственность: например, Краснодарский край, «Фанагория» – за Геническ. У каждого своё направление.
А это наш национальный проект. Именно опыт работы во всех регионах, который дал национальный проект, наша инфраструктура и все особенности, специфика работы с небольшими учреждениями культуры, не с федеральными крупными, а с самыми маленькими, – это дало возможность новым регионам естественно влиться в общую культурную среду.
Впереди ещё очень много задач. Тем не менее регионы очень активно работают и любят национальный проект «Культура», что, конечно, нам очень дорого.
Одну строчку упомяну: в конце 2024 года мы в рамках национального проекта «Культура» отремонтируем 72 детских театра. Все губернаторы говорят, что такого не было не с 80-х годов, а с 60-х годов ХХ века. Фактически всё это время как-то на ладан дышали эти замечательные, любимейшие местными жителями пространства, куда они сейчас приходят и говорят: мы никогда не знали, что тут такой красивый особняк, что это замечательный комфортный зал уже с современными возможностями.
Если говорить о современных возможностях и о больших открытиях, которые мы планируем: мы очень плотно работаем в Рязанской области с командой Павла Малкова, в конце года у нас открывается большой музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Сложный, очень яркий, очень современный проект, 20 тысяч квадратных метров, десять выставок в год, огромные девять выставочных залов. Планируем 200 тысяч посетителей в год тоже за счёт того, что [будут] и детский центр, и планетарий, и эколаборатория. С одной стороны, самые разные павильоны, связанные с естествознанием: и «Космос», и «Зарождение Земли». Есть с чем поработать с педагогами из школ, из техникумов. Можно приходить и знакомиться с природой Рязанского края, с его фантастической культурой и наследием и богатейшим наследием фонда музея-заповедника.
Второй очень крупный объект после новогодних праздников: музейно-театральный квартал «Бахрушинский музей» – это в самом центре Москвы, на Павелецкой площади. Полтора гектара благоустроенной территории и 8300 [квадратных метров] – экспозиционная площадь. Очень большой, яркий проект, по факту наша уникальная коллекция истории театра: начиная с Алексея Михайловича и заканчивая нашими выдающимися деятелями отечественного театра, отечественной сцены.
Несколько слов не могу не сказать о поддержке российского кино. Вы знаете, что очень многих волновала судьба российских кинотеатров: как же у нас получится вообще прожить без американского кино, что российский зритель не очень любит российское кино… Мы точно знаем, что никого не заставишь пойти на фильм, который ты не хочешь смотреть. В 2020 году на российское кино ходило 42,5 миллиона зрителей, а теперь, в 2023 году, – 87 [миллионов]. Для нас это очень важная цифра и показатель, потому что мы знаем, что невозможно загнать в кинотеатр силой. Невозможно развесить рекламу на улицах города какого-то плохого фильма, на который потом бы пошли: это складывается именно из сарафанного радио.
И мы знаем, что такой охват – это именно когда кинотеатрам стали доверять и начали ходить всей семьёй, когда бабушку с дедушкой приглашают пойти вместе, когда первое свидание происходит в кинотеатре. Это то, к чему мы так стремимся.
Плюс Вы дали поручение тогда, и много звучало слов совершенно справедливой критики, что практически нет детского, семейного кино. Буквально три года прошло с тех пор, Фонд кино получил дополнительное финансирование, и появились большие проекты, в первую очередь связанные с нашим общим прошлым.
В.Путин: Посещаемость всё равно больше чем в два раза увеличилась.
О.Любимова: Да. Были страхи про то, что кинотеатры закроются, но кинотеатров стало больше. На данный момент осуществляется показ в 5550 кинотеатрах, а из них мы создали ещё отдельную государственную сеть, хотя говорили, что это рудименты, зачем нужна государственная сеть, всё только в бизнес и так далее. Тем не менее это невероятно важное пространство в муниципалитетах в рамках национального проекта – 200 залов в год. К 2024 году – почти полторы тысячи кинозалов, где мы формируем самые разные репертуарные, очень интересные программы.
Ещё одно поручение, которое прозвучало в этом кабинете, – возможность создать новую институцию детского культурного форума. Совсем скоро в Санкт-Петербурге состоится – мы очень ждём – Международный культурный форум. А это наши участники, которых ежегодно принимает Третьяковская галерея. Три дня, это очень серьёзный труд: ребята из 89 регионов, ещё из 13 стран приезжают самые юные деятели культуры. Они делятся с нами своими успехами, ставят перед нами очень острые вопросы, представляют свои проекты. Каждый регион присылает свой проект и на самом деле на великолепном русском языке. Безумно энергичные ребята, которые болеют за своё любимое дело. Это наше будущее, это те, кому мы будем аплодировать совсем скоро.
Рады, что раз в год у нас есть возможность с ними собраться, как и возможность провести в Санкт-Петербурге большой международный цирковой фестиваль, который тоже появился не так давно. По-прежнему наших деятелей циркового искусства не пускают за рубеж на самый известный цирковой фестиваль в Монте-Карло. К нам приезжают в цирк Чинизелли в Санкт-Петербург с удовольствием. Мы стараемся делать это праздником и для циркового сообщества – 16 стран приехало, – с другой стороны, это 15 тысяч зрителей, билетов не достать, огромный праздник в городе.
Ещё что касается международки. По Вашему поручению мы начали поддерживать русские театры за рубежом. 150 русских театров в 43 странах мира играют на русском языке русскую классику. Это для нас большая честь и возможность поддержать наших коллег в Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Южной Осетии. Мы вместе выбираем постановки. У нас впереди юбилейный год Александра Сергеевича Пушкина, этот год – 200-летие Александра Николаевича Островского, поэтому вместе выбираем материал. Они выбирают, что ближе, интереснее поставить. В этом году уже появилось 15 спектаклей в восьми странах, в девяти странах мы планируем 30 спектаклей в 2024 году и далее по нарастающей. Нам есть с кем работать, и действительно это большая радость, что есть такая возможность.
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