+5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
10 Октября , 09:53

Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!

Эльвира Зуфаровна Таюпова  со своими любимыми внучатами Софией и Артемом.

Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!

Эльвира Зуфаровна рассказала, что 3 года назад они переехали в село, и внуки с удовольствием наведываются в гости. Недавно наша участница получила права на вождение автомобиля, и теперь с удовольствием вывозит деток на природу.

Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика