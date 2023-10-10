Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Эльвира Зуфаровна Таюпова со своими любимыми внучатами Софией и Артемом.
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
Эльвира Зуфаровна рассказала, что 3 года назад они переехали в село, и внуки с удовольствием наведываются в гости. Недавно наша участница получила права на вождение автомобиля, и теперь с удовольствием вывозит деток на природу.
Встречаем первую участницу конкурса "Супербабушка"!
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