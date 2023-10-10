Завершилась III Международная Олимпиада по финансовой безопасности

Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке Президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию знаний о современных методах защиты средств — от личных до государственных.

Как и в предыдущие годы, финал Олимпиады прошел на федеральной территории «Сириус». Со 2 по 6 октября финалисты не только решали олимпиадные задания, но и участвовали в насыщенной программе, которая включала более 60 образовательных, спортивных и культурных мероприятий.



На пленарной сессии «Разговор на равных» с участниками финального этапа соревнований пообщался Президент РФ Владимир Путин. Президент подчеркнул важность проведения Олимпиады: «Такая практика международного общения, образовательного сотрудничества, налаживания дружеских, партнёрских контактов в столь значимой, чувствительной сфере, безусловно, является чрезвычайно важной – особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится всё более важной, сложной, комплексной и без всякого преувеличения масштабной задачей, а её решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях».



Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подвел итог третьей олимпиады по финансовой безопасности: «В этом году география стран-участниц расширилась до 19 иностранных государств. Это не только страны СНГ, но и дальнее зарубежье. Олимпиада набирает обороты, мы видим большую потребность в том, чтобы это движение продолжать и развивать. Сегодня финалистами стали 486 человек, больше, чем в прошлом году. 109 школьников и 215 студентов из России; 162 иностранных студента - 69 из стран СНГ и 93 из дальнего зарубежья. Победителями и призерами стали 24 российских школьника и 105 студентов, из которых 71 студент — из нашей страны. Очень важно, что победители получают возможность поступить в ведущие вузы России и хорошие перспективы трудоустройства. По сути, олимпиада дает ребятам путевку в жизнь».

Конференции, панельные дискуссии и встречи на полях Олимпиады проводили эксперты в области финансовой безопасности из крупных российских компаний, потенциальные работодатели олимпийцев.

«Олимпиада продолжает завоевывать популярность у молодежи.

Более 40 ребят состязались во второй и третий раз. Программа финальной недели включала более 60 различных мероприятий, значимых как для профессионального становления школьников и студентов, так и для безопасности национальной и мировой финансовой системы», — подчеркнул глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

На Олимпиаде впервые представили интернет-платформу «Содружество», разработанную по поручению Президента РФ. Цифровой ресурс содержит задачи для студентов и школьников, которые хотели бы участвовать в Олимпиаде, а также контент для общения, обмена знаниями и повышения квалификации профессионалов в области финансовой безопасности.

В эти же дни на полях олимпиады проходил Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2023», участники которого обсудили совместные действия по борьбе с новыми вызовами киберпреступности.