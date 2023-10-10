Жители Башкортостана могут записать ребенка в кружок или секцию в госпабликах школ или детских садов во ВКонтакте

Виджет появился в 45 000 госпабликах школ и детских садов России. Через сервис мобильного приложения в несколько кликов можно выбрать внеучебное занятие для школьника. Например, можно записать ребенка в кружок или секцию по легкой атлетике, танцам, плаванию, компьютерному моделированию. Здесь также для удобства родителей прописаны возрастные группы и расписания занятий. Для того, чтобы получить услугу, нужно нажать кнопку “Запись в кружок”, перейти в приложение “Госуслуги”, войти в аккаунт и выбрать интересующие занятия.

Далее система автоматически возвращает пользователя в соцсеть ВК, где он подтверждает запись. В среднем процесс подачи заявления занимает менее минуты. В Башкортостане 1284 учреждения уже установили новый сервис. Это более 50 % от общего числа школ и детских садов. Работа по подключению госпабликов к проекту продолжается. Динар Шарафутдинов, заместитель министра цифрового развития Башкортостана, отметил, что соцсеть ВКонтакте расширяет свои возможности и становится еще более разносторонней и полезной для своей аудитории. В пабликах госорганов, например, в соцсети размещены специальные виджеты, с помощью которых можно сообщить о проблеме, подключить уведомления от “Госуслуг” или принять участие в проводимых в регионе опросах.

«В скором времени мини-приложение с услугой для записи ребенка в кружок или секцию появится во всех пабликах образовательных организаций”, - подчеркнул Динар Шарафутдинов. За внедрение этого виджета в субъектах страны отвечает «Диалог» – координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация Центров управления регионами. Андрей Цепелев, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», сообщил, что возможность записать ребенка на дополнительные занятия в соцсетях — это один из шагов к построению экосистемы заботы о человеке и его семье. «В мини-приложении собрана вся актуальная информация по секциям и кружкам — не нужно мониторить сайты учреждений и звонить с уточнениями.

Госпаблики позволяют не только повышать качество диалога государства и граждан, но и делать детское творчество и спорт доступнее», — отметил Андрей Цепелев. По словам вице-президента по стратегическим проектам VK Рустама Хайбуллова, у ВКонтакте, как у самой популярной соцсети в России, – высокая социальная ответственность. Подобные проекты позволяют оправдать доверие пользователя и создать для него такую площадку, которая помогла бы ему или его детям реализоваться — в том числе и в офлайн-пространстве.