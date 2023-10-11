Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём республики

Примите искренние поздравления с одним из главных государственных праздников Башкортостана – Днём Республики! Этот знаменательный день напоминает нам о богатой истории, культурном наследии и достижениях нашего прекрасного края. Здесь сливаются в единое целое разные культуры и национальности, ярко представлены традиции и народные обычаи.



Башкортостан – родина талантливых людей и уникальных достижений в сфере науки, искусства, спорта и промышленности. Вместе мы создаём сильное и процветающее общество, где каждый житель имеет возможность реализовать свой потенциал. Сегодня особенно важно отметить заслуги наших земляков и выразить благодарность всем, кто своим трудом и энергией созидания вносит значительный вклад в развитие республики.



Уважаемые горожане, в этот праздничный день желаю всем вам здоровья и дальнейших успехов на благо нашей Республики Башкортостан! С праздником!



Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.