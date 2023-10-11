Глава администрации Стерлитамака вручил ордена родственникам участников СВО

Во вторник, 10 октября, глава администрации города Рустем Газизов встретился с семьями погибших участников специальной военной операции на Украине. Среди участников встречи были военный комиссар по Стерлитамаку и Стерлитамакскому району подполковник Рустам Кантимиров, заместитель главы по связям с общественностью Павел Шорохов, руководитель местного отделения Регионального комитета семей воинов Отечества Стерлитамака Янина Волочаева.

Мероприятие было организовано очень деликатно. Учитывая состояние родных погибших, акцент был сделан на откровенный, душевный разговор. Лейтмотив встречи задал Рустем Фаритович: «Хотелось бы, чтобы эта встреча прошла в неформальной обстановке. Хотелось бы с вами поговорить о мерах поддержки членов семей и получить от вас обратную связь. Узнать, с какими проблемами вам приходится сталкиваться. Может, есть вопросы юридического характера. Обращайтесь по любому вопросу. Глава республики поставил конкретную задачу, чтобы ни одна семья погибшего не осталась без внимания со стороны местных властей».

Главу администрации города поддержал его заместитель по связям с общественностью Павел Шорохов. «Мой телефон вы все знаете, звоните в любой время, – заверил присутствующих Павел Николаевич. – Будь то санаторно-курортное лечение, медицинская помощь, вопросы ЖКХ. Те вопросы, которые не в компетенции города, мы стараемся через Комитет семей воинов Отечества доводить до руководства республики».

«Я помню поимённо каждого, кого привезли оттуда, – сказал военный комиссар города и района подполковник Р.Г.Кантимиров. – Если есть какие-то вопросы по оформлению документов на страховку, на пенсию по потере кормильца – наши двери всегда для вас открыты. Если в военкомате вас приняли ненадлежащим образом, идите прямиком ко мне. Я постараюсь решить любые ваши вопросы. А нерадивые сотрудники понесут должное наказание».

Раз в два-три месяца из города отправляются гуманитарные конвои. Отправка очередного конвоя запланирована на ближайшее воскресенье. Рустем Фаритович, который уже неоднократно сопровождал их, поделился впечатлениями от встречи с нашими бойцами на передовой. Если поначалу в настроениях парней сквозила некая неуверенность, то теперь – совсем другой настрой. По их заверениям, теперь и обеспечение, и в целом отношение к ним другое. Соответственно и настроение ребят другое.

Трогательной стала и церемония вручения посмертных государственных наград. За самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации орденом Мужества награждены Александр Калякин, Динар Гилязетдинов и Александр Казаков. Указом Главы Республики Башкортостан Рустам Ахмадуллин, Тимур Фадеев, Михаил Бравцев, Андрей Григорьев, Михаил Коваленко, Арсений Кузьменко, Владимир Мокшин, Азат Мифтахов, Андрей Япрынцев награждены орденом генерала Шаймуратова

После церемонии Янина Рашитовна напомнила о работах, что ведутся по выставке «Аллея героев» и по проекту «Книга героев». И обратилась к присутствующим с просьбой помочь в подготовке книги: поделиться личными материалами.

В ходе встречи также был затронут вопрос об открытии памятника воинам, погибшим в зоне СВО. Инициатива исходила от директоров предприятия, из которых ушли ребята добровольцами и по мобилизации. В то же время от присутствующих родственников поступило предложение предоставить такую возможность желающим внести свой вклад в создание памятника.

Было сказано, что первоначально поступали предложения установить его в парке Победы, но пришли к мнению, что целесообразнее будет поставить его в сквере им. Маршала Г.К.Жукова. Некоторые из родственников погибших ребят высказали слова признательности за психологическую, моральную и материальную помощь со стороны городских властей. Конечно, никакая помощь не вернёт их, но такая поддержка им сейчас очень нужна.

Фото Глеба Бикметова