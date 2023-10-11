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11 Октября , 13:59

Педагогов Башкортостана приглашают к участию в «Цифровом педсовете» от Сферума

«Цифровой педсовет» – онлайн-марафон для педагогических работников от учебного профиля Сферум в VK Мессенджере. Тема мастер-классов и встреч – использование новых технологий в образовании.  

«Цифровой педсовет» – онлайн-марафон для педагогических работников от учебного профиля Сферум в VK Мессенджере. Тема мастер-классов и встреч – использование новых технологий в образовании.

 

Спикеры онлайн-марафона – ведущие эксперты в сфере образования, в их числе заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ), учитель года России-2018 Алихан Динаев и учитель русского языка и литературы, медиапедагог московской школы №158, призер конкурса «Учитель года Москвы – 2023», полуфиналист Всероссийского конкурса «Классная тема» Марина Бастрыгина и другие.

 

Специально к старту «Цифрового педсовета» подготовили Библиотеку пользовательских сценариев – методическое пособие для учителей.

 

По словам Рубена Акопова, руководителя сервиса Сферум в VK, регулярные встречи с педагогическим сообществом показывают, как важно учителям обмениваться своими наработками и опытом, в том числе по вопросам использования технологий в образовании.

 

– Мы рассчитываем, что формат проекта «Цифровой педсовет» окажется интересен и полезен нашим пользователям, – заявил Рубен Акопов.

 

Педсовет пройдет 16 октября 2023 года. Начало в 13:00 (мск).

 

Все участники события получат сертификат, а самых активных педагогов Сферум наградит полезными подарками.

 

Зарегистрироваться на «Цифровой педсовет» можно здесь: https://prof-sferum.ru/pedsovet

 

Напомним, учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. «Цифровой педсовет» подготовили в рамках инициатив к Году педагога и наставника.

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"Стерлитамакский рабочий"

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