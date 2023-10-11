Прошли российско-иракские переговоры

Начало российско-иракских переговоров

В.Путин: Господин Премьер-министр, уважаемые коллеги, друзья, добро пожаловать в Россию, в Москву!

Уважаемый господин Премьер-министр, мы очень рады Вас видеть. Отношения между нашими странами развиваются весьма успешно. В следующем году будем отмечать 80-летие установления дипломатических отношений.

В прежние десятилетия наша страна очень многое сделала для строительства отношений с Ираком, причём в самых разных областях, прежде всего, конечно, в экономике. Сегодня работает межправкомиссия. Объём товарооборота в прошлом году увеличился на 43 процента, но, к сожалению, в этом году он снизился.

Есть о чём поговорить – в этом смысле, конечно, Ваш визит является весьма своевременным.

Смотрите также Участники российско-иракских переговоров

Разумеется, основное направление нашего взаимодействия – это энергетика. Наши крупнейшие компании работают в Вашей стране и весьма успешно. Общий объём инвестиций наших компаний составил примерно 19 миллиардов долларов, и есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия, оно является весьма эффективным в этой сфере. Мы координируем работу и в рамках «ОПЕК плюс» и делаем это весьма успешно с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удаётся, и, надеюсь, так и будем работать с Вами дальше.

Перед нами много задач в двустороннем плане. Все они будут в центре нашего внимания. Ну а завтра мы примем совместное участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели» – это хорошее, солидное международное мероприятие, событие в сфере мировой энергетики, где специалисты, эксперты могут собраться вместе, поговорить о дне сегодняшнем, ближайшей и более отдалённой перспективе.

Конечно, Ваш визит в Россию проходит на фоне кризисов: и украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны – именно на обе: то на одну, то на другую. Но каждый раз – без учёта коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства.

Но в любом случае, что бы там ни происходило… Я знаю и Вашу позицию, уважаемый господин Премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведён к нулю, причём мы призываем к этому все конфликтующие стороны.

Об этом, так же как и о других проблемах, мы, безусловно, поговорим сегодня в ходе Вашего визита. У нас после такой встречи в широком формате ещё запланирован разговор в ходе ланча тет-а-тет, с глазу на глаз. Будет возможность всё обсудить в деталях.

Ещё раз добро пожаловать, уважаемый господин Премьер-министр.

М.Судани (как переведено): Большое спасибо, господин Президент!

Приветствую членов делегаций.

Большое спасибо за приглашение посетить Россию.

Россия – дружественная страна, с которой мы связаны глубокими отношениями, историческими отношениями. Я бы хотел возобновить благодарность Ирака России за поддержку во время борьбы с терроризмом, войны против терроризма, за то, что предоставляли нам оружие, вооружение, чтобы мы смогли противостоять вооружённым бандформированиям террористов. Без сомнений, эта история отношений очень ценная; 2014 год имел большое значение для отношений между нашими странами.

Через наш визит мы стремимся укрепить взаимодействие и развить отношения, которые имеют отличные перспективы в политической сфере, безопасности, культурной сфере, экономике. Перед нами много разнообразных возможностей.

У нас есть хороший фундамент, есть российские компании, которые работают, в частности, в нефтегазовой сфере. Наши страны играют важное значение на рынке нефти, и поэтому нам важно продолжать координацию на двусторонней основе и в рамках формата «ОПЕК плюс». Эта координация должна опираться на учёт механизмов спроса и предложения, учёт интересов инвесторов, производителей и потребителей. Обсудим, конечно, эти вопросы, коснёмся в ходе сегодняшней встречи. И завтра также у нас будет подходящая возможность для того, чтобы обсудить эти вопросы, обменяться мнениями по вопросам энергетики, которые, конечно, находятся во внимании многих, в том числе иракского правительства.

Наш визит проходит в период, когда мы наблюдаем реализацию большого проекта развития, который обеспечит облегчение торговли между Азией и Европой, будет способствовать интеграции транспортных коридоров, я имею в виду прежде всего «Север – Юг». Это поддержит и позитивно скажется на всех странах региона и всего мира.

Господин Президент, наш визит проходит в очень аккуратное время. Сейчас происходит сложное и опасное развитие событий в Палестине. Это естественный результат того, что Израиль продолжал совершать нарушения в отношении прав палестинцев, международное сообщество молчало и не смогло выполнить свои обязательства в рамках международно признанных резолюций. Мы сейчас наблюдаем очередную интифаду, восстание палестинцев с требованием прекратить эти нарушения их прав.

Очевидная эскалация, очень опасная эскалация, в результате которой гибнут мирные граждане, осуществляются спонтанные бомбардировки, в том числе гражданских объектов, – всё это ведёт к разрушению сектора Газа. Сейчас мы все несём ответственность, как арабские страны, как исламские страны, и также вместе с Россией, постоянным членом Совета Безопасности [ООН], великой державой. Это нравственная ответственность, которая ложится в том числе на крупные державы, для того чтобы прекратить эти нарушения прав палестинцев, прекратить блокаду сектора Газа.

Безусловно, сегодня Ирак своей политикой старается поддерживать стабильность во всех регионах, в том числе в том, что касается украинского кризиса. Мы очень сильно пострадали от блокад, от войны, и, конечно, поэтому наша позиция твёрдая: мы поддерживаем поиск мирных решений путём диалога для прекращения конфликтов, у которых очень негативные последствия на гуманитарном уровне и на экономическом уровне.

Безусловно, этот визит направлен на то, чтобы обсудить эти вопросы, обсудить наши общие позиции, укрепить наши двусторонние отношения. Мы хотим также внести свой вклад в облегчение страданий региона, установление стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и во всём мире.

Спасибо Вам.

В.Путин: Спасибо.

Фото: kremlin.ru.