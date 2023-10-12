165 социальных предпринимателей Республики Башкортостан стали победителями конкурса на реализацию бизнес-проектов

65 социальных предприятий получили гранты, что на 12,2% больше, чем в 2022 году. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на эти цели будут направлены 81,8 млн рублей, что также больше на 14,6% в сравнении с 2022 годом.

- На сегодняшний день в Башкортостане зарегистрированы 404 социальных предприятия. Радует, как значительный рост их количества – на 50% с начала текущего года, так и активность в получении мер государственной поддержки. За три года реализации проекта по государственной поддержке социального бизнеса в конкурсе на предоставление грантов стали победителями 428 субъектов малого и среднего предпринимательства. 200,6 млн рублей направлены на реализацию проектов в социальной сфере, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Основная часть субсидий будет направлена на реализацию проектов в образовательной сфере, оказание социально-бытовых и социально-медицинских услуг, организацию оздоровления, спортивных и туристических мероприятий для социально уязвимых категорий населения, а также трудоустройство и обеспечение условий для труда социально уязвимых категорий граждан.

В 2023 году доля софинансирования заявителями расходов в общей стоимости проектов составляет от 25 до 78%, размер грантов - от 300 до 500 тыс. рублей.

Например, ООО «БелаАвтодеталь» на грантовое финансирование планирует организовать участок сварки каркаса подушки сидения для автомобиля «Лада Веста». В настоящее время на предприятии работает более 100 сотрудников-инвалидов - 50% от общей численности персонала. Реализация проекта позволит обеспечить стабильной работой имеющихся работников, а также трудоустроить 3 инвалидов.

Увеличение на 30% детей с ОВЗ, занимающихся в Роллер школе «Roller me», планирует Станислав Сухенко. Индивидуальный предприниматель направит полученные средства на обустройство помещения - замену напольного покрытия, что позволит увеличить количество занимающихся и обеспечит безопасность занятий, исключив травмирование обучающихся.