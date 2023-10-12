93% респондентов оценили на «отлично» работу объектов инвестиционной инфраструктуры

Всего в анкетировании приняли участие 42 резидента бизнес-инкубаторов в г. Салават и Сибай.

93% резидентов поставили оценку «отлично», выразив мнение, что в объектах инвестиционной инфраструктуры достаточно мест для размещения, а предоставляемые меры поддержки являются доступными и эффективными.

- Проведение опросов на регулярной основе позволяет нам быть в курсе изменений в потребностях и ожиданиях предпринимателей, а также анализировать эффективность наших действий и принимать меры для улучшения качества предоставляемых услуг, - отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Средняя оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями-резидентами бизнес-инкубаторов составила 4,9 балла, из 5 возможных, что на 0,2 балла выше, чем за аналогичный период прошлого года.