Как мошенники вербуют жителей республики для вывода денег, кто такие дропперы и что им грозит

Участились случаи вовлечения людей в преступные схемы — аферисты предлагают быстрый заработок за минимум усилий. От «работника» лишь требуется – оформить на себя банковскую или сим-карту. Эти сообщения появляются в основном в интернете – как правило, в телеграм-каналах. Но в последнее время злоумышленники все чаще расклеивают подобные объявления на улице – предлагают «дорого» купить вашу карту.



Для чего им это нужно? Так они переводят и обналичивают деньги, которые украли со счетов обманутых людей. А люди, которые за вознаграждение открывают счет в банке, оформляют карты и передают их в пользование третьим лицам или сами используют свои счета для транзита похищенных денежных средств, становятся участниками преступной деятельности. Они выполняют функцию подставных людей, их еще называют дропперами.



Чаще всего дропперами становятся школьники и студенты, не задумываясь, что легкий доход может обернуться значительными финансовыми потерями или даже уголовным наказанием. Но есть и такие, которые знают, но закрывают глаза, поскольку уверены в безнаказанности.



«Передача банковских и сим-карт третьим лицам не освобождает их владельцев от ответственности. А осознанная передача за вознаграждение может рассматриваться правоохранительными органами как соучастие в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, или иные преступления. Стремление быстро и легко заработать может обернуться причастностью к уголовному преступлению, в том числе в составе организационной преступной группы. Дроппер – низшее звено преступной сети, на которое правоохранители выходят в первую очередь», – объясняет начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостане Марат Гузаиров.



Дропперов могут привлечь по статье 187 Уголовного кодекса РФ за незаконное использование расчетных карт. Она предусматривает наказание вплоть до штрафа в 1 млн рублей или лишения свободы на срок до семи лет. Также Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет по статье 159 «Мошенничество». А статья 1102 Гражданского кодекса РФ обязывает вернуть необоснованный заработок.



«Банкам рекомендовано приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом лицам, информация о которых внесена в базу данных Банка России о переводах денежных средств без согласия клиента. С 2024 года вступит в силу закон, по которому банки будут уже в обязательном порядке отключать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию дропперам, если информация об их противоправных действиях поступила от МВД России», – объясняет заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Наиль Габидуллин.



Если под влиянием мошенников вы однажды передали им банковскую или сим-карту, пароли, коды доступа к своим банковским счетам, электронным кошелькам или мобильным банкам – нужно заблокировать эти карты и счета любым возможным способом (через личный кабинет или офис банка либо оператора связи). Будьте бдительны!

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