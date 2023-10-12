Конкурс "Супербабушка" продолжается"

"Я- супербабушка! Меня зовут Дамира, мне 54 года и у меня трое внучат- внук 5 лет и две годовалые внучки- малышки. Я очень люблю своих внуков, а они меня. Свое свободное время посвящаю им- ходим в цирк, в кино, гуляем в парках, играем. Я всю жизнь работаю педагогом. Своих малышей занимаю развивающими и познавательными занятиями. Дарю свою любовь , теплоту, внимание моим дорогим замечательным внучатам! Люблю делать им подарки без повода! Желаю им вырасти хорошими, умными!"

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте".