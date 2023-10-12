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12 Октября , 14:21

Конкурс "Супербабушка" продолжается"

Наша участница, Дамира Халиуллина  рассказала о себе.

Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"

"Я- супербабушка!  Меня зовут Дамира, мне 54 года и у меня трое внучат- внук 5 лет и две годовалые внучки- малышки. Я очень люблю своих внуков, а они меня. Свое свободное время посвящаю им- ходим в цирк, в кино, гуляем  в парках, играем. Я всю жизнь работаю  педагогом. Своих малышей занимаю развивающими и познавательными занятиями. Дарю свою любовь , теплоту, внимание  моим дорогим замечательным внучатам! Люблю делать им подарки без повода! Желаю им вырасти хорошими, умными!"

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте".

Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
Конкурс "Супербабушка" продолжается"
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"Стерлитамакский рабочий"

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