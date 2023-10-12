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12 Октября , 12:12

Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ

С 13 по 15 октября во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» состоится IX Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ. 

Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ
Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ

В них примут участие спортсмены из более 40 регионов России и 15 стран мира.

В рамках мультиспортивного события пройдут Международные соревнования по всестилевому каратэ среди детей и ветеранов
и всероссийские соревнования по всестилевому каратэ.

🤳В течение трёх дней планируется трансляция Кубка ЕврАзии с восьми площадок.

Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) - единственный проект в Стерлитамаке, который 4 года подряд выигрывает грант Фонда президентских грантов РФ. В 2023 году IX EurAsiaCup получил еще и грантовую поддержку от Фонда Главы Республики Башкортостан.

По итогам 2022 года соревнования вошли в ТОП-100 лучших проектов в России (из более 50 тысяч номинантов).

По информации комитета по физической культуре и спорту.

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