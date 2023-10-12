Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ

В них примут участие спортсмены из более 40 регионов России и 15 стран мира.



В рамках мультиспортивного события пройдут Международные соревнования по всестилевому каратэ среди детей и ветеранов

и всероссийские соревнования по всестилевому каратэ.



В течение трёх дней планируется трансляция Кубка ЕврАзии с восьми площадок.



Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) - единственный проект в Стерлитамаке, который 4 года подряд выигрывает грант Фонда президентских грантов РФ. В 2023 году IX EurAsiaCup получил еще и грантовую поддержку от Фонда Главы Республики Башкортостан.



По итогам 2022 года соревнования вошли в ТОП-100 лучших проектов в России (из более 50 тысяч номинантов).



По информации комитета по физической культуре и спорту.