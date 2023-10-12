Общественный совет Минтранса РБ проверил качество дорог в Стерлитамаке

По сообщению пресс-службы администрации ГО, Стерлитамак посетила комиссия Общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Вместе с первым заместителем главы администрации города Эмилем Шаймардановым они осмотрели дороги, которые были отремонтированы в городе в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Делегация проверила качество выполненных работ по улице Западной от кольца автовокзала и по улице Технической. Также посмотрели, как выполнено устройство технических средств организации дорожного движения на пересечении улиц Артёма и Ибрагимова.



Как рассказал председатель Общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Рустам Баязитов, при проверке особое внимание уделяется тому, насколько реализована кассовая дисциплина, как проходят тендеры, как выполняется работа, насколько уже выполнено то, что было запланировано. Также оценивается качество работ и элементы безопасности дорожного движения.



- В Стерлитамаке в основном объекты выполняются хорошо. Многие из них можно ставить в пример другим муниципалитетам. Радует реализация светофорных объектов, нанесение разметок, оборудование автобусных остановок и выполнение элементов программы «Доступная среда», - отметил Рустам Байронович.



В этом году по нацпроекту уже отремонтировали 7 дорог. Сейчас идёт ремонт проезжей части по ул. Коммунаров от ул.Мира до ул.Халтурина, по ул.Комсомольской от ул.Нагуманова до ул.Садовой, дороги по ул.Нагуманова от ул.Халтурина до ул.Карла Маркса.