Состоялось Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя»

В 2023 году форум проводится в шестой раз. Его центральная тема – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». Модератор панельной дискуссии – телеведущий межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамид.

В РЭН участвуют представители правительств различных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, учёные и эксперты. Всего свыше четырёх тысяч человек из более чем 60 стран мира.

Основные мероприятия «Российской энергетической недели» проходят с 11 по 13 октября в Москве.

Подробно в источнике: www.kremlin.ru