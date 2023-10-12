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12 Октября , 15:29

Состоялось Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя»

Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Судани приняли участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Состоялось Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя»
Состоялось Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя»

В 2023 году форум проводится в шестой раз. Его центральная тема – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». Модератор панельной дискуссии – телеведущий межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамид.

В РЭН участвуют представители правительств различных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, учёные и эксперты. Всего свыше четырёх тысяч человек из более чем 60 стран мира.

Основные мероприятия «Российской энергетической недели» проходят с 11 по 13 октября в Москве.

Подробно в источнике: www.kremlin.ru

Автор:www.kremlin.ru
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