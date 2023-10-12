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12 Октября , 11:35

Стартап-студия УГНТУ Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ привлекла инвестиций в размере 97 млн рублей

В 2022-2023 году стартап-студия УГНТУ Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ привлекла инвестиций в размере 97 млн рублей.

Стартап-студия УГНТУ Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ привлекла инвестиций в размере 97 млн рублей
Стартап-студия УГНТУ Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ привлекла инвестиций в размере 97 млн рублей

Студия обрела более 15 партнеров по России и организовала свыше 25 мероприятий. Сеть университетских стартап-студий в России развивается в рамках Федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект нацелен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в этой области. В 2022 году Уфимский государственный нефтяной технический университет при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ, выступил соучредителем «Стартап-студии УГНТУ».

Над стартап-проектами в Университетской стартап-студии работают студенты и преподаватели не только УГНТУ, а также БГМУ, УУНиТ, БГАУ и БГПУ. В настоящее время в Стартап-студии УГНТУ ведется работа над 17 стартапами.

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