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12 Октября , 11:42

В Башкирии стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл»

Сдать макулатуру можно будет до 15 ноября.

В Башкирии стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл»
В Башкирии стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл»

В Башкирии стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит в поддержку национального проекта «Экология». Интересно, что сдавать макулатуру жители республики будут не просто так, а поборются за первенство в командном или индивидуальном зачете. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. Кроме того, в рамках акции планируется провести экоуроки и лекции в вузах, школах и детсадах. Тема - раздельный сбор мусора и его переработка.

Напомним, что в прошлом году Башкирия собрала более 16,78 тонн макулатуры.

Источник: Молодёжная газета РБ

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