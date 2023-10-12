В Башкирии стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит в поддержку национального проекта «Экология». Интересно, что сдавать макулатуру жители республики будут не просто так, а поборются за первенство в командном или индивидуальном зачете. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. Кроме того, в рамках акции планируется провести экоуроки и лекции в вузах, школах и детсадах. Тема - раздельный сбор мусора и его переработка.

Напомним, что в прошлом году Башкирия собрала более 16,78 тонн макулатуры.

Источник: Молодёжная газета РБ