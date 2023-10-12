В межвузовском кампусе Уфы интегрируют язык народного искусства в дизайнерский продукт

На новых площадях будут разрабатываться сквозной брендинг для республиканской продукции, коллекции предметов и одежды в этническом стиле, и т.д.

— Там будет находиться наша магистерская группа. Будут разрабатываться очень большие проекты и научные программы. Кроме того, у каждого магистра свой индивидуальный трек, от программы продвижения республиканской продукции на международном уровне до оформления общественного пространства. Установим новое современное оборудование, в том числе для печати большого формата. Качественный уровень серьезности проектов требует особой атмосферы, и в стенах межвузовского кампуса она есть, — делится планами заведующая кафедрой «Дизайн и искусствоведение» Лидия Стратонова.

Научные и творческие усилия коллектива направлены на создание современного образа Башкортостана в цифровой среде. Это проекты в области средового и предметного дизайна, прототипирование, разработка масштабных макетов, работа по оформлению и брендированию продуктов разного назначения, дизайн электронных учебников, оформление сайтов, моушен-дизайн, дизайн одежды и аксессуаров.

— Основная наша работа, если говорить о формировании собственного узнаваемого облика или школы, это создание уникального этностиля в дизайне, современного, узнаваемого. Но обязательно с изящным цитированием башкирского искусства. Для того чтобы дизайн узнавался как самобытный, самостоятельный, необходимо фундаментальное содержание. А фундаментальное содержание – это замечательное народное искусство Башкортостана, очень разнообразное и богатое, там все есть и для всех. Современные вещи, которые имеют отсылку или цитирование из народного искусства, они очень востребованы и не только как сувенирная продукция, а именно как уникальный стиль в нашем региональном дизайне, — отмечает Лидия Стратонова.

Одна из последних работ студентов была посвящена созданию комиксов на тему башкирских народных сказок. Некоторыми проектами заинтересовалось башкирское издательство. Есть договоренность об издании комиксов по мотивам эпоса «Урал-батыр».

Всего молодые дизайнеры и их наставники разработали в 2023 году 74 проекта, часть из них экспонируется в университетской галерее ACADEMIA, остальные готовятся к экспозиции в главном корпусе УГНТУ. Первый выпуск специалистов по направлению «Медиадизайн и креативные индустрии» состоится в 2024 году. Магистратуру выпускники завершат уже в стенах межвузовского кампуса.

Напомним, что первую очередь Межвузовского кампуса мирового уровня в Уфе планируется завершить в декабре 2023 года, вторая будет сдана до конца 2025 года. Кампус с общей площадью создаваемых объектов более 146 тысяч кв. метров должен стать площадкой притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования. Строительство осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

https://pravitelstvorb.ru/news/21960/