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12 Октября , 09:02

Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!

О новой участнице рассказывают  её внучки.

Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!

"Наша бабушка самая лучшая. Её зовут Наталья Аркадиевна Семенова. Бабуля частенько балует нас  вкусняшками. Она участвовала в весёлых стартах в детском садике, когда мама болела. Нас у бабули три внучки -  Василиса (9 лет), Варвара (7 лет) и  Ксюша (4 годика). Бабуля всегда придёт на помощь. Она  любит свой сад, цветы, очень энергичная и для нас самая ЛЮБИМАЯ".

Друзья, поддерживайте  наших участниц и делитесь своими семейными фото и историями, конкурс продолжается, победительниц ждут призы.

Конкурс проводится в нашем сообществе в социальной сети "Вконтакте".

Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!
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"Стерлитамакский рабочий"

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