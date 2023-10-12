Знакомимся с новой претенденткой на звание "Супербабушки"!

"Наша бабушка самая лучшая. Её зовут Наталья Аркадиевна Семенова. Бабуля частенько балует нас вкусняшками. Она участвовала в весёлых стартах в детском садике, когда мама болела. Нас у бабули три внучки - Василиса (9 лет), Варвара (7 лет) и Ксюша (4 годика). Бабуля всегда придёт на помощь. Она любит свой сад, цветы, очень энергичная и для нас самая ЛЮБИМАЯ".

Друзья, поддерживайте наших участниц и делитесь своими семейными фото и историями, конкурс продолжается, победительниц ждут призы.

Конкурс проводится в нашем сообществе в социальной сети "Вконтакте".