Андрей Назаров: «Готовность объектов первой очереди Межвузовского студенческого кампуса составляет 74%»

Председатель Правительства вместе с руководителями ведомств, представителями строительных и архитектурных организаций обсудил дорожную карту реализации проекта, которая была утверждена Министерством науки и высшего образования России. Первая контрольная точка включает в себя определение плановых значений социально-экономических эффектов проекта, остальные касаются заключения договоров на закупку оборудования. По Межвузовскому студенческого кампусу на октябрь зафиксировано 48 контрольных точек, из которых исполнено 41.

– Исполнение контрольных точек «дорожной карты» по проекту необходимо продолжать держать на особом контроле и все неисполненные точки августа-сентября закрыть, – подчеркнул Андрей Назаров. – По архитектурным, дизайнерским решениям, скорости возведения мы лидируем по стране и должны придерживаться плановых сроков. Напоминаю, до сдачи объекта в эксплуатацию осталось два месяца.

Далее Премьер-министр внимательно выслушал доклад заместителя руководителя проектного офиса по строительной части, директора ООО «Кампус» Чингиса Хасанова о ходе строительных работ по реконструкции первой очереди кампуса.

Андрей Назаров напомнил, что на сегодняшний день завершены работы по усилению конструкций здания, колонн, перекрытий и монолитных стен, а также устроена гидроизоляция, укреплены грунты. В здания проведены отопление, вентиляция и электроснабжение.

– Готовность объектов первой очереди студенческого кампуса составляет 74%, в помещениях уже ведут чистовую отделку. На объекте задействовано более 500 человек различных специализаций, – сказал руководитель кабмина.

Также на совещании был рассмотрен ход реализации второй очереди. Здесь сейчас завершен демонтаж подлежащих сносу сооружений: общежитие, гараж, здание архива и теплицы. Начавшийся снос здания бывшего завода, примыкающего к корпусу Уфимского университета науки и технологий, выполнен на 40%. На сегодня ведется прокладка теплотрасс – выполнено 45% от общего объема работ и проектирование выноса сетей. Проектно-сметная документация по элементам второй очереди, по Геномному центру загружена в Главгосэкспертизу.

Завершая совещание, ее участники обсудили проект интерактивного оформления, дизайн-кода, а также вопрос с поставками мультимедийного оборудования.

Напомним, что строительство кампуса осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.