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13 Октября , 13:00

"Если не мы, то на фронт отправятся наши дети"

 Жители Стерлитамака отправились на службу по контракту. 

"Если не мы, то на фронт отправятся наши дети"
"Если не мы, то на фронт отправятся наши дети"

— Мы знаем, насколько сейчас неспокойная ситуация в мире. Если не мы, то на фронт отправятся наши дети. Это наш долг. Я десантник. Служил в Рязанском военно-командном училище. Там и научили, что в такое время нужно защищать и помогать своей Родине. Победа будет за нами, Россия вперёд! – рассказал один из контрактников 32-летний Александр.

Напомним, что в Стерлитамаке действует штаб, в котором можно записаться на службу по контракту, по адресу ул. Шафиева, д.15, для получения необходимой информации звонить по номеру 8-917-403-37-34. График работы штаба с 8.30 до 17.30.

Фото Эльвиры Рахимовой.

 

Автор:Эльвира Рахимова
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