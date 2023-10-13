— Мы знаем, насколько сейчас неспокойная ситуация в мире. Если не мы, то на фронт отправятся наши дети. Это наш долг. Я десантник. Служил в Рязанском военно-командном училище. Там и научили, что в такое время нужно защищать и помогать своей Родине. Победа будет за нами, Россия вперёд! – рассказал один из контрактников 32-летний Александр.

Напомним, что в Стерлитамаке действует штаб, в котором можно записаться на службу по контракту, по адресу ул. Шафиева, д.15, для получения необходимой информации звонить по номеру 8-917-403-37-34. График работы штаба с 8.30 до 17.30.

Фото Эльвиры Рахимовой.