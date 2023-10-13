+5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
13 Октября , 08:52

"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака

Регина Биргулиева рассказала о Венере Асхатовне Ирназаровой:

"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака

" Венера Асхатовна -наша самая лучшая добрая, активная бабушка. Уже более 17 лет она лет работает в магазинах "Стерх" директором. Активно учавствует в благотворительных проектах нашего города. По выходным балует нас вкусным ужином . У нашей бабулечки трое внуков  - Данил(15 лет),  Сабина (8лет), Эмирчик (1 годик).

Бабушка успевает помочь внукам  с уроками после работы. Все выходные проводит с внуками и детьми. Достойный пример Самой лучшей бабушки".

Конкурс проходит в сообществе газеты в социальной сети "Вконтакте".

"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика