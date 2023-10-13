"СР" продолжает знакомить с супербабушками Стерлитамака

" Венера Асхатовна -наша самая лучшая добрая, активная бабушка. Уже более 17 лет она лет работает в магазинах "Стерх" директором. Активно учавствует в благотворительных проектах нашего города. По выходным балует нас вкусным ужином . У нашей бабулечки трое внуков - Данил(15 лет), Сабина (8лет), Эмирчик (1 годик).

Бабушка успевает помочь внукам с уроками после работы. Все выходные проводит с внуками и детьми. Достойный пример Самой лучшей бабушки".

Конкурс проходит в сообществе газеты в социальной сети "Вконтакте".