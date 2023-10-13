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13 Октября , 14:53

В Башкирии нацпроект «Производительность труда» увеличил выработку рабочих процессов на 46%

В Башкирии с 2018 года 117 компаний завершили пилотный этап в рамках нацпроекта «Производительность труда».

В Башкирии нацпроект «Производительность труда» увеличил выработку рабочих процессов на 46%
В Башкирии нацпроект «Производительность труда» увеличил выработку рабочих процессов на 46%

Предприятия, проекты которых реализованы при поддержке Регионального центра компетенций, достигли общего экономического эффекта более 1,7 млрд рублей.

«Сегодня в проекте участвуют 161 предприятие Башкортостана и в среднем на предприятиях-участниках нацпроекта выработка выросла на 46%. В рамках адресной поддержки, которую оказывают эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, предприятия провели оптимизацию: производства продукции, обслуживания транспорта, погрузочных работ, движения товаров на складах, комплектации заказов, офисных процессов и многое другое», - написал премьер – министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях.

В нацпроекте могут принимать участие предприятия обрабатывающей и строительной отраслей, транспорта, торговли и сельского хозяйства. Подать заявку на участие можно на портале производительность.рф.

Фото:социальные сети Андрея Назарова.

ИА "Башинформ".

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