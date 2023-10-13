Видеообращение Президента РФ Владимира Путина по случаю 80-летия Российской академии образования

Поздравляю вас с юбилеем Российской академии образования. Восемь десятилетий она по праву является главным центром развития педагогических наук, и вся её деятельность неразрывно связана с историей нашей страны.

Академия была учреждена в октябре 1943-го: только что завершилась героическая битва за Донбасс, нацистов всё дальше гнали на запад. Вся страна, весь народ верили в Победу и уже тогда думали о том, как строить мирную жизнь, восстанавливать заводы, фабрики, города и посёлки.

В этих условиях перед новой академией была поставлена стратегическая задача – осуществить настоящий научный прорыв в сфере образования, а значит, и в развитии всей страны. Для этого консолидировать лучший отечественный опыт, традиции русской школы и самые новаторские подходы, обеспечить подготовку учителей, наставников, формирование передовых образовательных программ и методик.

Хочу подчеркнуть: в том, что в нашей стране была создана одна из самых сильных в мире образовательных систем, безусловно, есть и огромный вклад академии, так же как и то, что в реализации тех масштабных проектов, которые двигали нашу страну вперёд во второй половине ХХ века, огромная заслуга преподавателей школ и вузов. Именно они воспитали, вырастили поколения творцов, созидателей, тружеников.

Безусловно, все эти достижения были основаны на прочном фундаменте, богатейшем наследии многих выдающихся учёных и педагогов. В их числе – Константин Дмитриевич Ушинский, 200-летие со дня рождения которого мы отмечаем в текущем году. Он говорил: «Вся школа, вся педагогика – это прежде всего учитель».

И сейчас, на современном этапе, мы ждём от Российской академии образования весомой научной поддержки учительского труда. Важно, чтобы исследования в области педагогических наук имели по-настоящему комплексный, системный, междисциплинарный характер. В них должны участвовать специалисты из самых разных областей знаний.

Нужно стремиться лучше, эффективнее использовать потенциал новых технологий для улучшения качества образования и подготовки педагогов. В сотрудничестве с «Сириусом», другими передовыми образовательными центрами продолжить формирование уникальных педагогических методик раскрытия талантов детей. И, безусловно, важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики. Ведь наша школа не только учила, но и просвещала, воспитывала, стремилась к тому, чтобы человек обрёл прочную ценностную опору в жизни, состоялся как личность, знал историю и культуру своего народа, искренне любил Родину.

Символично, что ваш юбилей мы отмечаем в Год педагога и наставника. Его проведение – знак особого внимания государства к вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, чтобы каждый ребёнок в нашей стране выучился, состоялся в жизни.

Уверен, что в решение важнейших для страны, для всего нашего общества задач, в укрепление нашей суверенной системы образования вы и дальше будете вносить свой весомый вклад.

Желаю вам дальнейших успехов на этом благородном и достойном пути.

Ещё раз поздравляю с юбилеем Российскую академию образования.