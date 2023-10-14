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14 Октября , 12:23

В Межвузовском студенческом кампусе ученые БГМУ будут разрабатывать жизненно важные лекарства

В Межвузовском студенческом кампусе на 4 этаже IQ-парка Башкирский государственный медицинский университет планирует расположить «Фарма-центр», в котором будет действовать лаборатория синтеза мишень-ориентированных биологически активных веществ.

В Межвузовском студенческом кампусе ученые БГМУ будут разрабатывать жизненно важные лекарства
В Межвузовском студенческом кампусе ученые БГМУ будут разрабатывать жизненно важные лекарства

Здесь будут заниматься изысканием оригинальных отечественных активных фармацевтических субстанций, их наработкой для доклинических исследований и изготовлением фармакопейных стандартных образцов.

— В «Фарма-центре» с помощью новых методов будем вести направленный поиск новых фармацевтических препаратов. Главные направления исследований – синтез новых веществ, обладающих психотропной, сердечно-сосудистой, кардио- и нейро- протекторной активностью. На основе найденных в лабораториях соединений-лидеров будут созданы оригинальные российские лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, депрессий, нарушений мозгового кровообращения и системы гемостаза, — рассказала заведующая лабораторией поиска малых таргетных молекул Института фундаментальной медицины Башкирского медуниверситета Галина Розит.

По словам ученого, для разработки лекарств применяются актуальные методы синтеза и ведутся работы по разработке лекарственных агентов для лечения социально-значимых заболеваний.

Лаборатория синтеза мишень-ориентированных биологически активных веществ занимается разработкой методов синтеза новых биологически активных соединений, проведением физико-химических методов анализа, созданием цифровых моделей и компьютерным моделированием биологических процессов взаимодействия молекул с белками мишенями, наработкой новых органических соединений в необходимых количествах.

Другая важная задача лаборатории - научно-исследовательская, методическая и учебная деятельность. К проведению научно-исследовательских работ планируется привлекать преподавателей, студентов, аспирантов, а также внешних специалистов и экспертов.

Справочно. Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

 

https://pravitelstvorb.ru/news/21969/

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