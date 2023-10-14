Владимир Путин заявил, что России для ее бюджета нужен курс рубля чуть-чуть ниже нынешнего

"Для бюджета нам нужен курс чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, то и указа бы не было", - сказал он в ходе пресс-конференции в Бишкеке, комментируя указ о валютной выручке.

Путин отдельно подчеркнул ,что курс доллара по отношению к рублю не связан с какими-то проблемами в экономике. "У нас экономика стабильная, макроэкономические показатели прогнозируются хорошие на ближайшие полгода-год", - сказал он.

Президент отметил, что сейчас стоит вопрос о валютном регулировании, хотя ранее Россия от него и полностью отказалась. "Но в современных условиях, судя по всему наши эконом операторы предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом" - пояснил Путин. Именно поэтому, по его словам, и потребовался соответствующий указ.

Ранее Башинформ сообщал, что в России найден способ укрепления курса рубля к иностранным валютам.