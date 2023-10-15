Прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

В.Путин: Эмомали Шарипович, я рад Вас видеть!

Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительства работают, по линии безопасности вопросы решаются.

Мы просто должны встретиться и констатировать, что всё идёт по плану. И ещё раз хочу поздравить Вас с прошедшим днём рождения.

Э.Рахмон: Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Рад встрече с Вами. Россия – важный, стратегический партнёр и союзник Таджикистана. Взаимодействие наших стран имеет позитивную динамику по всем направлениям.

Россия остаётся ведущим торговым партнёром Таджикистана, расширяются культурные связи. Сейчас готов обсудить с Вами социальные перспективы взаимоотношений наших стран, а также международные и региональные вопросы.

В.Путин: Спасибо, что нашли время для встречи на полях этого саммита.