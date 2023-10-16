Благодаря гранту предприниматель из Башкортостана планирует развивать сеть клубов по тхэквондо

Проект реализует молодой предприниматель Азамат Уразгулов из Кармаскалинского района. В этом году юноша выиграл федеральный грант в размере 500 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



На средства гранта будет приобретено новое оборудование в имеющийся клуб в селе Отрадовка Стерлитамакского района.



- Для меня очень важно помочь сельским детям получить доступ к занятиям спортом. Если у городских ребят больше возможностей для этого, то в сельской местности спортивных секций зачастую не хватает, - говорит Азамат Уразгулов.



Первый клуб по тхэквондо Азамат Уразгулов открыл в 2021 году в с. Архангельское. На сегодняшний день по республике действуют уже 12 филиалов, в которых тренируются более 400 детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены регулярно выступают на соревнованиях различного уровня и занимают призовые места. Ежегодно проводятся спортивные сборы.



- Азамат – один из тех, кого мы называем социально ответственными предпринимателями. Его спортивные клубы дают ребятам из сельских районов возможность раскрыть свои таланты, реализовать себя. Мы всегда искренне радуемся, когда такие проекты благодаря государственной поддержке получают развитие, растут дальше. Добавлю, что в этом году финансовую помощь в рамках нацпроекта получили 264 молодых предпринимателя региона, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.