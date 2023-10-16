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16 Октября , 16:50

Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту

Военнослужащим гарантированы высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения.

Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту
Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту

На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.

Срок контракта:
от рядового до прапорщика включительно — от шести месяцев;
для офицеров — от трех до пяти лет.

☎Получить более подробную информацию можно по телефонам:
8 (917) 462 89-17;
8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

🤳Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236

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