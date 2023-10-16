В сентябре в центры занятости Башкортостана за консультациями по открытию бизнеса обратились более 1300 жителей республики

С начала года специалисты центров занятости проконсультировали по программам, поддерживающим предпринимательские инициативы граждан, около 14 тыс. человек – это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года (с января по сентябрь прошлого года проведено 12,8 тыс. консультаций). Отметим, содействие занятости является главным механизмом достижения целевого показателя реализации нацпроекта "Демография" по снижению уровня бедности к 2030 году в два раза.





В этом направлении через службы занятости можно получить следующие услуги: содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан и адресная социальная помощь на основании социального контракта.





– Интерес жителей к открытию собственного бизнеса возрос в том числе благодаря увеличению выплат в 2022 году – с 200 тысяч до 350 тысяч рублей. Помимо этого, если человеку необходимо обучение для старта, он может выбрать направление стоимостью до 30 тысяч рублей. Только за сентябрь около 1000 клиентов центров занятости получили консультации по участию в программе, более 40 человек заключили социальный контракт на открытие или развитие бизнеса, - рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова и напомнила, что подать заявление на заключение соцконтракта можно через Госуслуги, МФЦ или в учреждениях социальной поддержки по месту жительства, приложив к заявлению бизнес-план.



Услугой центров занятости по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан в сентябре заинтересовались 320 жителей республики. После обучения азам предпринимательской деятельности наиболее успешные проекты могут получить единовременную финансовую помощь в размере 153,5 тыс. рублей для запуска собственного бизнеса.





В прошлом году в этой программе приняли участие свыше 4 тыс. безработных граждан республики, 878 из них смогли открыть собственное дело. В 2023 году на поддержку предпринимательской инициативы граждан по данной программе направлено почти 26 млн рублей.





- Меры государственной поддержки как адресная социальная помощь на основании социального контракта позволяют малоимущим гражданам открыть свой малый бизнес, направив полученные денежные средства на акупку соответствующего оборудования или в организацию личного подсобного хозяйства. Граждане, желающие начать бизнес, могут получить в офисах Центра «Мой бизнес» и по телефону горячей линии (347)224-99-99 консультацию по оформлению бизнес-планов, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

