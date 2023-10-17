Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по оперативным вопросам

В совещании приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, заместитель Министра иностранных дел Сергей Рябков.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Два вопроса обсудим.

Первое – это ситуация в зоне СВО. Попрошу Министра обороны очень коротко об этом сказать – вот то, что сейчас происходит, на сегодняшний день, на данный момент времени.

Второе – ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, ситуация в Газе. У меня уже состоялся ряд разговоров с коллегами из региона, и ещё несколько разговоров намечено до конца дня.

Пожалуйста, давайте начнём.

Сергей Кужугетович, прошу Вас.

С.Шойгу: Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги!

То, что сегодня происходит в зоне специальной военной операции, естественно, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия. Практически на всех направлениях они сталкиваются с нашей активной обороной. Отмечу, на многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение. Фактически нигде не допущено какого-либо продвижения.

Пройдена весенняя наступательная кампания, как планировали украинские власти, летняя, теперь уже осенняя – и ни в одну из этих кампаний какого-либо успеха, существенного успеха достичь не удалось. На отдельных направлениях по всей линии – там, где мы видим на сегодняшний день особую активность, – выстроена достаточно глубокая, глубоко эшелонированная оборона. Её можно назвать теперь уже активной обороной, потому что там после начала летней кампании 4 июня противник понёс если не сказать существенные, то большие, серьёзные потери в живой силе, в технике – это сотни танков, это больше тысячи, почти полторы тысячи бронированных машин – и продолжают это дело делать.

Мы, естественно, на сегодняшний день продолжаем такие же активные действия на тех направлениях, где считаем необходимым улучшить наше положение.

В целом обстановка выглядит устойчиво, уверенно. Войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили.

В.Путин: Хорошо.

Сергей Алексеевич, мне важно мнение Министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки и всех коллег, которые здесь собрались.

С учётом и развивающейся ситуации, с учётом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, причём как с одной, так и с другой стороны, и страдает гражданское население – здесь встают вопросы гуманитарного содействия в регионе всем нуждающимся в этом.

Поэтому в преддверии этих телефонных разговоров, да и вообще для того, чтобы выработать общую позицию на этом направлении, конечно, просил бы Вас дать для начала общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации, а потом мы уже и по первому, и по второму вопросу поговорим более подробно.

Сергей Алексеевич, пожалуйста.

С.Рябков: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания!

Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, по нашей оценке. Операции, которые проводит израильская армия, носят неизбирательный характер. Сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу. Территория этого анклава и жители, находящиеся там, фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы. Не оказываются ни медицинская помощь, ни другие первоочередные нужды не обеспечиваются. Это всё вызывает большую тревогу в мире.

Российская Федерация предпринимает максимальные усилия в политической плоскости – Вы только что об этом сказали, – в том числе по линии Совета Безопасности ООН, где нами внесён проект резолюции, сфокусированной на гуманитарных вопросах. США, на которых – главная ответственность за этот драматический, тяжёлый кризис, поскольку эта страна пыталась на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование, игнорировать соответствующие профильные резолюции Совета Безопасности, препятствуют сейчас должному решению.

Нарастает дипломатическая активность по разным линиям. В принципе угроза выхода из-под контроля всего этого конфликта высока. Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнёрами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска, из угрожаемой зоны, наших граждан. Соответствующая работа проводится по линии посольств и нашего представительства в Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб – департамент Ситуационно-кризисный центр [находится] во взаимодействии со всеми ведомствами.

Спасибо.

В.Путин: Хорошо. Спасибо большое.