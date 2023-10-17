Ученые Межвузовского кампуса создают полимерные материалы биомедицинского и сельскохозяйственного назначения

В ожидании нового помещения ученые самого крупного вуза республики продолжают свои работы по созданию полимеров биомедицинского и сельскохозяйственного назначения.

В том числе самгидроглевых систем контролируемой доставки лекарственных веществ, пленочных материалы с улучшенными биофармацевтическими характеристиками, пленкообразующих композиций для предпосевной обработки семян. Также ведутся исследования процессов деструкции, стабилизации и модификации полимеров.

— Основное внимание наших сотрудников в настоящее время сосредоточено на создании подходов к управлению комплексом свойств, получаемых из полимеров. Среди наиболее значимых – реологические, физико-механические и физико-химические свойства композитов, — говорит заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений и общей химической технологии УУНиТ, д.х.н. Елена Кулиш.

Результатами исследований уже стали ранозаживляющие покрытия, в том числе лекарственно-наполненные. Разработаны научные основы создания мягких полимерных лекарственных форм на основе водорастворимых природных и синтетических физиологически активных полимеров. И предложен простой, но эффективный способ утилизации отходов полипропиленового пленочного волокна.

Коллектив лаборатории участвует в комплексном проекте «Создание высокотехнологичного производства биоразлагаемых полимерных композитов из вторичного сырья».

Заказчиками материалов лаборатории являются такие республиканские предприятия как ООО «ЗПИ Альтернатива», ООО «Автопласт», ООО «Полимак», АО «Башкирская содовая компания», АО НИИТ, АО «Сайвер».

Справочно. Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университет».