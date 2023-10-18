Президент РФ выступил на церемонии открытия третьего Международного форума «Один пояс, один путь»

Форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия одноимённой инициативы.

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Выступление Президента России на церемонии открытия форума

В.Путин: Уважаемый Председатель Си Цзиньпин, дорогой друг!

Дамы и господа!

Прежде всего хочу поблагодарить Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение принять участие в третьем Международном форуме «Один пояс, один путь».

Нынешний форум проходит под знаком десятилетия этой выдвинутой господином Си Цзиньпином [инициативы] – действительно важной, глобальной, ориентированной в будущее, нацеленной на формирование более справедливого многополярного мира, [системы] отношений. Это действительно глобальный план.

Согласен с Председателем КНР в том, что китайская идея «Один пояс, один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития.

Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива «Один пояс, один путь» хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Она созвучна и российским идеям по созданию такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура.

Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское партнёрство как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: «Один пояс, один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнёрами по постсоветскому пространству.

Важно, что имеется конкретная договорённость России и Китая о параллельном и скоординированном развитии Евразэс и программы «Один пояс, один путь» и реализуется непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами – членами Евразэс и Китайской Народной Республикой. Для объединения усилий по выполнению этого соглашения учреждена совместная комиссия. В феврале этого года принята развёрнутая «дорожная карта», которая в том числе предусматривает налаживание взаимодействия между Евразийским союзом и Китаем в сфере торговой политики и цифровизации транспортных контуров.

Отмечу и то, что интеграционная повестка в самом широком её понимании является неотъемлемой частью национальной стратегии развития России и укрепления нашего экономического, технологического и финансового суверенитета, модернизации и расширения инфраструктуры.

Выступая только что, Председатель КНР говорил об этом развитии в различных регионах мира. Уважаемые коллеги, друзья, я бы хотел показать, что делается в Российской Федерации по этому направлению. Надеюсь и исхожу из того, что это важно для очень многих участников, в том числе сегодняшнего нашего мероприятия, потому что Россия является самой большой в мире страной по территории и связанность всех партнёров через нашу территорию имеет серьёзное значение для всех наших партнёров и друзей.

Упомяну только некоторые наши перспективные планы, которые уже начинают осуществляться на практике и гармонично дополняют другие инфраструктурные проекты в Евразии, в том числе те, которые продвигаются в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а вместе позволяют создать единый транспортно-логистический каркас, диверсифицировать потоки грузов за счёт более эффективных, надёжных, безопасных поставок.

Так, в европейской части России мы формируем международный коридор «Север – Юг», – Председатель КНР тоже упоминал об этом, – связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всём маршруте – от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса – будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение.

Ещё один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдёт через Уральский регион России и Сибирь. Его ключевые элементы – это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории наших областей – Омской области, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского края – это всё регионы Сибири России. Это также строительство Северного широтного хода, как мы его называем, – это ещё одна железнодорожная ветка с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал на севере российского Красноярского края – и новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от Ханты-Мансийского автономного округа России до её стыковки с нашей крупнейшей железнодорожной сетью, с Транссибом и Байкало-Амурской магистралью.

Одновременно работаем с зарубежными партнёрами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении – в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов.

И наконец, ещё один коридор от Арктики на Юг мы планируем на Дальнем Востоке, его элементы также формируются. Это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через Лену и Амур – это огромные сибирские реки, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути.

Все эти транспортные коридоры с Севера на Юг – в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке – открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов.

Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии, готовы обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение. Уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.

Создание упомянутых международных и региональных логистических, торговых маршрутов объективно отражает те глубинные изменения, которые идут в мировой экономике, ту новую роль, которую играют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, глобального Юга, другие центры роста и развития.

С учётом этого Россия, которая в следующем году будет председательствовать в расширенном БРИКС, выступила с инициативой учредить в рамках этого объединения постоянно действующую комиссию по транспортной логистике, которая – с участием и членов БРИКС, и стран – партнёров нашего объединения, и других заинтересованных государств – могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всём их комплексе.

Добавлю, что эти темы обсуждаются и на площадке Недели транспорта, которая ежегодно проходит в Москве. Мы приглашаем специалистов из ваших стран, уважаемые друзья, к участию в очередном таком форуме в середине ноября в столице России.

Завершая, хочу выразить уверенность, что инициатива «Один пояс, один путь» и только что изложенные российские приоритеты, конструктивные и самые смелые предложения других государств, в том числе и участвующих сегодня на форуме, позволят найти коллективные и действительно эффективные решения, позволят решить по-настоящему важные и актуальные региональные и международные проблемы.

Уважаемые коллеги, друзья! Каждый из нас, когда начинает какое-то большое дело, конечно, рассчитывает на то, что оно будет успешным. Но, конечно, при таких глобальных размерах, которые были инициированы Председателем Китайской Народной Республики десять лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что всё получится. У наших китайских друзей получается. Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас. Сейчас только Председатель КНР изложил целую программу дальнейших действий – конструктивных, нацеленных на общий результат.

Хотел бы пожелать успехов Китайской Народной Республике, Председателю КНР в осуществлении его планов, всем нам успехов в реализации намеченных планов и всего самого доброго.

Благодарю вас за внимание.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72528